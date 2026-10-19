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U Gimnaziji broj 6 "Štefan cel Mare" u Bistrici u Rumuniji, učenik sedmog razreda napao je u ponedeljak, 19. oktobra, oko 8.40 časova nožem nastavnicu matematike i jednog učenika.

Policija je brzo intervenisala, savladala napadača i privela ga, dok su dve povređene osobe zbrinute i hitno prevezene u Urgentni centar (UPU SMURD) radi pružanja specijalističke medicinske pomoći.

Nastavnica otvorila vrata, napadač nasrnuo i izbo je

Prema svedočenjima prisutnih đaka i navodima lokalnih medija, napadač je ušao u školu noseći motociklističku kacigu na glavi i nož u ruci. Prišao je učionici u kojoj je nastavnica držala čas učenicima šestog razreda i pokucao na vrata. Čim ih je nastavnica otvorila, nasrnuo je na nju i izbo je. Jedan od učenika pritekao je u pomoć nastavnici, pri čemu je i sam povređen, dok je deo dece u strahu uspeo da pobegne iz učionice.

Poziv hitnim službama upućen je putem broja 112 u 8.40 časova. Na mesto događaja odmah su upućene jedinice opštinske policije Bistrica - Odeljenje za javni red, Odeljenje za krivične istrage, Odeljenje za bezbednost škola i Služba za specijalne akcije - koje vode uviđaj i utvrđuju sve okolnosti napada.

Zbog ozbiljnosti situacije i činjenice da je veći broj učenika pretrpeo snažan šok i napade panike, angažovane su brojne medicinske ekipe: tim prve pomoći SMURD-a, mobilna jedinica SMURD-a za intenzivnu negu, ekipa Okružne službe hitne pomoći sa lekarom, kao i specijalno vozilo za masovni prevoz i zbrinjavanje više lica (ATPVM).