UČENIK SEDMOG RAZREDA IZBO NOŽEM NASTAVNICU I ĐAKA! Horor u srpskom komšiluku, policija savladala napadača, deca bežala iz učionice, dramatični snimci (VIDEO)
- Učenik sedmog razreda napao je nožem nastavnicu matematike i jednog đaka u gimnaziji u Bistrici, a policija ga je brzo savladala i privela.
- Povređeni su zbrinuti i prebačeni u Urgentni centar, dok su brojni učenici bili u šoku i imali napade panike.
- Škola je zbog incidenta obustavila nastavu za taj dan, a policija utvrđuje sve okolnosti napada.
U Gimnaziji broj 6 "Štefan cel Mare" u Bistrici u Rumuniji, učenik sedmog razreda napao je u ponedeljak, 19. oktobra, oko 8.40 časova nožem nastavnicu matematike i jednog učenika.
Policija je brzo intervenisala, savladala napadača i privela ga, dok su dve povređene osobe zbrinute i hitno prevezene u Urgentni centar (UPU SMURD) radi pružanja specijalističke medicinske pomoći.
Nastavnica otvorila vrata, napadač nasrnuo i izbo je
Prema svedočenjima prisutnih đaka i navodima lokalnih medija, napadač je ušao u školu noseći motociklističku kacigu na glavi i nož u ruci. Prišao je učionici u kojoj je nastavnica držala čas učenicima šestog razreda i pokucao na vrata. Čim ih je nastavnica otvorila, nasrnuo je na nju i izbo je. Jedan od učenika pritekao je u pomoć nastavnici, pri čemu je i sam povređen, dok je deo dece u strahu uspeo da pobegne iz učionice.
Poziv hitnim službama upućen je putem broja 112 u 8.40 časova. Na mesto događaja odmah su upućene jedinice opštinske policije Bistrica - Odeljenje za javni red, Odeljenje za krivične istrage, Odeljenje za bezbednost škola i Služba za specijalne akcije - koje vode uviđaj i utvrđuju sve okolnosti napada.
Zbog ozbiljnosti situacije i činjenice da je veći broj učenika pretrpeo snažan šok i napade panike, angažovane su brojne medicinske ekipe: tim prve pomoći SMURD-a, mobilna jedinica SMURD-a za intenzivnu negu, ekipa Okružne službe hitne pomoći sa lekarom, kao i specijalno vozilo za masovni prevoz i zbrinjavanje više lica (ATPVM).
Uprava škole je tokom prepodneva donela odluku da se nastava za taj dan u potpunosti obustavi.
(Kurir.rs/Digi24.ro)