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- Mi u Evropskoj uniji sležemo ramenima i nastavljamo da raspirujemo sukob, jer se ne proliva naša krv - rekao je Fico u video-poruci objavljenoj na Fejsbuku.

Robert Fico Foto: Shutterstock, EPA/Olivier Hoslet, Printscreen/Facebook, Kurir Televizija

Fico je rekao da je na samitu Evropske unije održanom u Briselu 15. i 16. oktobra izneo zamerku na činjenicu da niko ne govori o miru u kontekstu sukoba u Ukrajini.

- Ne postoji nikakva evropska mirovna inicijativa - primetio je slovački premijer.

Prema njegovim rečima, jedino što Evropska unija radi jeste da plaća račun za tekući sukob.

- Već sada je sasvim jasno da ovaj rat nema vojno rešenje - zaključio je Fico.

Slovački premijer je u petak, nakon sastanka evropskih lidera u Briselu, naveo i da je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski zatražio od Evropske unije dodatnih 70 milijardi evra za pokrivanje vojnih troškova u 2027. godini, ali da Slovačka u takvoj pomoći neće učestvovati.

(Kurir.rs/Skspravy.sk)

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