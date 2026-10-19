"EU NASTAVLJA DA RASPIRUJE SUKOB U UKRAJINI" Fico oštro poručio: "Tamo se ne proliva krv Evropljana, sasvim je jasno da nema vojnog rešenja za ovaj rat"
- Mi u Evropskoj uniji sležemo ramenima i nastavljamo da raspirujemo sukob, jer se ne proliva naša krv - rekao je Fico u video-poruci objavljenoj na Fejsbuku.
Fico je rekao da je na samitu Evropske unije održanom u Briselu 15. i 16. oktobra izneo zamerku na činjenicu da niko ne govori o miru u kontekstu sukoba u Ukrajini.
- Ne postoji nikakva evropska mirovna inicijativa - primetio je slovački premijer.
Prema njegovim rečima, jedino što Evropska unija radi jeste da plaća račun za tekući sukob.
- Već sada je sasvim jasno da ovaj rat nema vojno rešenje - zaključio je Fico.
Slovački premijer je u petak, nakon sastanka evropskih lidera u Briselu, naveo i da je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski zatražio od Evropske unije dodatnih 70 milijardi evra za pokrivanje vojnih troškova u 2027. godini, ali da Slovačka u takvoj pomoći neće učestvovati.
(Kurir.rs/Skspravy.sk)