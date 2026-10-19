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- Mi u Evropskoj uniji sležemo ramenima i nastavljamo da raspirujemo sukob, jer se ne proliva naša krv - rekao je Fico u video-poruci objavljenoj na Fejsbuku.

1/12 Vidi galeriju Robert Fico Foto: Shutterstock, EPA/Olivier Hoslet, Printscreen/Facebook, Kurir Televizija

Fico je rekao da je na samitu Evropske unije održanom u Briselu 15. i 16. oktobra izneo zamerku na činjenicu da niko ne govori o miru u kontekstu sukoba u Ukrajini.

- Ne postoji nikakva evropska mirovna inicijativa - primetio je slovački premijer.

Prema njegovim rečima, jedino što Evropska unija radi jeste da plaća račun za tekući sukob.

- Već sada je sasvim jasno da ovaj rat nema vojno rešenje - zaključio je Fico.