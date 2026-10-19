HAOS I LUDILO U FRANCUSKOJ! Maskirani demonstranti oteli turistički vozić, pa napravili karambol: Dramatičan snimak zapalio mreže (VIDEO)
- Maskirani izgrednici oteli su turistički vozić u Grenoblu i zakucali se njime u prodavnicu tokom nasilnih demonstracija.
- Nemiri protiv visokih troškova života nastavili su se i narednog dana, uz sukobe s policijom i pljačke u Parizu, Lionu i drugim gradovima.
Maskirani izgrednici oteli su turistički vozić za razgledanje grada u Grenoblu, gradu u regionu Overnja-Rona-Alpi na jugoistoku Francuske.
Vozilom su se potom zakucali u prodavnicu tokom masovnih nasilnih demonstracija u subotu, 17. oktobra, piše Daily Mail.
Nasilni protesti u Francuskoj
Dva dana nakon eskalacije nasilja na protestima protiv visokih troškova života, političke tenzije u Francuskoj ne jenjavaju dok vlada pokušava da povrati kontrolu nad situacijom.
Ministar unutrašnjih poslova Loran Nunjez ponudio je ostavku Emanuelu Makronu, ali ju je francuski predsednik odbio, saopštila je u ponedeljak Jelisejska palata.
Šef države je, međutim, otvoreno ukazao na "propuste u obaveštajnim procenama i predviđanju razvoja događaja", koji su omogućili izbijanje haosa u subotu, 17. oktobra.
Talas nemira prelio se i na nedelju: novi sukobi s policijom i pljačke zabeleženi su u Parizu, Lionu i drugim gradovima, a samo u prestonici privedeno je najmanje 117 izgrednika.
Kao hitan odgovor na nasilje koje je potreslo zemlju, premijer Francuske Sebastijan Lekornu sazvao je međuministarski krizni sastanak u 10 časova.
Prema navodima iz Matinjona, sednica je usmerena na tri ključna pravca: saniranje štete u ekonomiji i trgovini, regulisanje osiguranja i sudsko procesuiranje odgovornih.
Istovremeno, reagovale su i lokalne vlasti: Udruženje gradonačelnika Francuske (AMF) pozvalo je građane na skupove ispred gradskih kuća od podneva, kako bi zajednički osudili "ozbiljne udare na demokratske institucije".
(Kurir.rs/Daily Mail/BFM)