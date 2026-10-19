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Maskirani izgrednici oteli su turistički vozić za razgledanje grada u Grenoblu, gradu u regionu Overnja-Rona-Alpi na jugoistoku Francuske.

Vozilom su se potom zakucali u prodavnicu tokom masovnih nasilnih demonstracija u subotu, 17. oktobra, piše Daily Mail.

Nasilni protesti u Francuskoj

Dva dana nakon eskalacije nasilja na protestima protiv visokih troškova života, političke tenzije u Francuskoj ne jenjavaju dok vlada pokušava da povrati kontrolu nad situacijom.

Ministar unutrašnjih poslova Loran Nunjez ponudio je ostavku Emanuelu Makronu, ali ju je francuski predsednik odbio, saopštila je u ponedeljak Jelisejska palata.

Protesti u Francuskoj Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia, Printskrin, Pinto/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Šef države je, međutim, otvoreno ukazao na "propuste u obaveštajnim procenama i predviđanju razvoja događaja", koji su omogućili izbijanje haosa u subotu, 17. oktobra.

Talas nemira prelio se i na nedelju: novi sukobi s policijom i pljačke zabeleženi su u Parizu, Lionu i drugim gradovima, a samo u prestonici privedeno je najmanje 117 izgrednika.

Kao hitan odgovor na nasilje koje je potreslo zemlju, premijer Francuske Sebastijan Lekornu sazvao je međuministarski krizni sastanak u 10 časova.

Nasilni protesti u Francuskoj Foto: Pinto/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia, Marchina/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Prema navodima iz Matinjona, sednica je usmerena na tri ključna pravca: saniranje štete u ekonomiji i trgovini, regulisanje osiguranja i sudsko procesuiranje odgovornih.

Istovremeno, reagovale su i lokalne vlasti: Udruženje gradonačelnika Francuske (AMF) pozvalo je građane na skupove ispred gradskih kuća od podneva, kako bi zajednički osudili "ozbiljne udare na demokratske institucije".

(Kurir.rs/Daily Mail/BFM)

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