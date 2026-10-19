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Više od 1.800 ljudi je uhapšeno, a više od 500 policajaca i vatrogasaca je povređeno tokom protesta u Francuskoj. Demonstrant je preminuo nakon što mu je pozlilo.Tokom demonstracija u Lionu privedeno je 160 osoba od kojih su 124 punoletne. Krizni štab sastaće se u 19 časova, a predsedavaće premijer Sebastijan Lekornu.

Na sastanku će se razmatrati posledice u pogledu ekonomije, trgovine, osiguranja i sudskih postupaka. Premijer će razgovarati i sa gradonačelnicima Pariza, Liona i Marseja. Podsetimo, širom Francuske održavaju se protesti zbog loših uslova u školama i visokih troškova života. Vlada saopštava da je došlo do "eskalacije nasilja" procenjujući da je oko 550 hiljada ljudi izašlo na ulice francuskih gradova.

Više o ovoj temi za emisiju "Redakcija" govorio je Dejan Stanković, političar i analitičar.

- Kao što znate, protesti srednjoškolaca i studenata traju već treću nedelju. Međutim, sada su se proširili i na potpuno druge slojeve društva. U subotu, 17. oktobra, kako smo već najavljivali, bilo je planirano održavanje zajedničkog skupa radničkih sindikata, različitih udruženja poslodavaca, ranijih građanskih pokreta poput "Žutih prsluka", kao i građana koji su želeli da pruže podršku mlađoj populaciji. Cilj je bio da se iskaže solidarnost sa srednjoškolcima i studentima koji se bore za bolje uslove školovanja i bolju budućnost. Međutim, od toga, nažalost, nije bilo ništa. Povorke demonstranata, koji su želeli mirno da izraze svoje političko mišljenje i stav o stanju u društvu, što je osnovno demokratsko pravo u Francuskoj i što im niko ne osporava, pretvorile su se u nešto sasvim drugo - rekao je Stanković.

Dejan Stanković, političar i analitičar Foto: Kurir Televizija

Nasilje na ulicama nije politički protest

Ukazao je na razliku između mirnog iskazivanja nezadovoljstva i postupaka koji, kako je istakao, zahtevaju reakciju nadležnih organa.

- U prvi plan izbile su organizovane grupe koje se u žargonu nazivaju "razbijačima", a koje su umesto demonstracija organizovale razbijanje izloga, paljenje automobila i uništavanje javne imovine. Ja takvo ponašanje ne bih nazvao ni političkim ni socijalnim buntom. Treba ga nazvati pravim imenom - pljačkom i zloupotrebom situacije. Svako ko bi samostalno počinio takva dela, razbijao izloge, palio automobile i uništavao javnu imovinu, ozbiljno bi odgovarao pred zakonom, jer je reč o teškim krivičnim delima. Međutim, kada se to dešava u masi, u kojoj se izdvajaju grupe koje se prethodno organizuju putem društvenih mreža kako bi se okupile i tako ponašale, više nije reč o izražavanju političkog mišljenja ili socijalnog stava. To su krivična dela koja moraju biti procesuirana i imati zakonske posledice - objasnio je.

Stanković se osvrnuo na razliku između organizovanih demonstracija i incidenata koji su ih pratili, naglašavajući da takvo ponašanje ne sme ostati nekažnjeno.

- Ukoliko takvo ponašanje ne bude kažnjeno, svaki povod i svaki kontekst mogli bi da posluže kao izgovor da se grupe okupe pod plaštom različitih manifestacija i demonstracija, od kojih su njihovi postupci zapravo potpuno odvojeni. Glavna povorka održana je na trgu Kliši, koji se nalazi dva i po kilometra od Trga Republike, gde su se dogodili glavni incidenti, odnosno razbijanje i uništavanje imovine. Dakle, reč je o potpuno odvojenoj grupi od nekoliko stotina, pa i hiljada mladih ljudi, koji koriste takve okolnosti za vršenje krivičnih dela. To mora jasno da se razdvoji od zahteva organizatora skupa, među kojima su bili sindikati i levičarske organizacije, s obzirom na to da su takve strukture politički bliže levom bloku - nastavio je Stanković.

Pariz Francuska protesti Foto: screenshot X

- Ipak, ne mislim da su samo levičarske partije organizovale ove proteste. Smatram da postoji ozbiljna organizacija grupa koje učestvuju u neredima. Njihov cilj je, s jedne strane, obična pljačka i uništavanje javne imovine, a s druge strane, moguće je da neko ko ih podržava, bilo spolja ili iznutra, pruža podršku čija pozadina za sada nije vidljiva javnosti. Cilj bi, u tom slučaju, bio slabljenje francuskog društva i države, kako Francuska u sadašnjem složenom geopolitičkom okruženju, ali i pred najvažnijim izbornim ciklusom - predsedničkim izborima na proleće sledeće godine - ne bi ušla značajno oslabljena, destabilizovana i na neki način ponižena - za Kurir televiziju, zaključio je Stanković.

04:32 "OVO NIJE POLITIČKI BUNT, VEĆ PLJAČKA!" Dejan Stanković o haosu u Francuskoj za Kurir TV: Neko možda podržava nerede spolja ili iznutra Izvor: Kurir televizija

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