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U centru Limoža, grada u centralnoj Francuskoj, nekoliko stotina ljudi je u šoku posmatralo šta je ostalo od njihove gradske većnice.

Od zgrade, podignute u 19. veku, ostao je samo skelet koji se još uvek dimio. Nema više krova, nema sata na fasadi, pa čak ni metalnog zvonika koji se nekada uzdizao iznad zgrade.

- Sve što nam je ostalo su fotografije - rekao je 64-godišnji Žil Penjlen, koji je zajedno sa suprugom Silvi (61) posmatrao ruševine. Ispričali su da su se u toj zgradi venčali pre 35 godina, prisećajući se njenog raskošnog stepeništa i kolekcije slika. Gospodin Penjlen je primetio da se to stepenište sada, po svemu sudeći, urušilo, pokazujući kroz razbijen prozor.

- Ogorčena sam. Ovo je sramotno, nedopustivo - dodala je gospođa Penjlen.

1/6 Vidi galeriju Limož - Zapaljena većnica Foto: Pascal LACHENAUD / AFP / Profimedia

Šteta u Limožu spada u najozbiljnije i najneočekivanije posledice nemira koji su zahvatili celu Francusku, kada su se masovni antivladini protesti pretvorili u nerede.

Širom zemlje uhapšeno je oko 2.000 ljudi, nakon što su izgrednici napali državne institucije i oko 1.500 prodavnica.

Limož, miran grad poznat po svom porcelanu i udaljen od haosa u Parizu, jedino je mesto u kojem je izgorela gradska većnica, dok je u Lionu zapaljena turistička kancelarija.

Prema navodima vlasti, protesti u ovom gradu, koji ima oko 130.000 stanovnika, počeli su relativno mirno. Nekoliko hiljada demonstranata prošetalo je ulicama pre podne, protestujući zbog rasta troškova života i izražavajući solidarnost sa srednjoškolcima koji su tražili bolje uslove u školama.

Vlasti navode da su se izgrednici u 17 časova uputili ka centru grada sa "jedinim ciljem: da pale, ruše i pljačkaju".

Zapalili zgradu dok su u njoj bili ljudi

Prema navodima vlasti, do 18 časova izgrednici su provalili u gradsku većnicu i zapalili je dok su se u njoj još uvek nalazili zaposleni i posetioci. Uprkos brzoj intervenciji vatrogasaca, zgrada je u velikoj meri uništena, a njen zapaljeni zvonik se srušio nekoliko sati kasnije.

- Danas su celokupna fasada i istorijski prednji deo uništeni gotovo u potpunosti - izjavio je na nacionalnoj televiziji Moris Barat, najviši zvaničnik tog regiona. Barat je naveo da je vetar otežavao posao vatrogascima, kao i da se drveni krov gradske većnice "srušio na ostatak zgrade".

Gradska većnica u Limožu, koja ima status istorijskog spomenika, izgrađena je osamdesetih godina 19. veka prema projektu pariskog arhitekte Šarl-Alfreda Leklerka. Kao pravi dragulj francuske arhitekture s kraja 19. veka, zgrada se isticala metalnim zvonikom, bogato ukrašenim detaljima na fasadi i mozaičnim portretima lokalnih ličnosti.

Na početku Drugog svetskog rata, nakon što je Belgija kapitulirala pred nacističkom Nemačkom, u ovom zdanju su boravili belgijski zakonodavci koji su otišli ​​u izgnanstvo.

Blokiran i Luvr Studenti u Francuskoj blokirali su jutros muzej Luvr u znak podrške srednjoškolcima. Luvr nije mogao da otvori svoja vrata u devet časova, kada počinje radno vreme, zbog prisustva demonstranata koji su rekli da se "ponose što blokiraju najveći muzej na svetu".

Mnogi su paljenje gradske većnice doživeli kao direktan napad na francusku državu.

Napad na gradsku većnicu je "napad na Republiku", izjavio je u nedelju ujutru Gijom Geren, gradonačelnik Limoža, putem društvenih mreža. Geren, član glavne konzervativne stranke "Republikanci", takođe je optužio počinioce da su povezani sa krajnjom levicom ili da su pod njenim uticajem, te obećao da će oni odgovarati za svoje postupke.

Lokalno tužilaštvo je saopštilo da je tokom vikenda u gradu uhapšeno 17 osoba, među kojima je i sedam maloletnika, mada nije precizirano da li su oni osumnjičeni za učešće u podmetanju požara.

Lino Kardona, studentkinja umetnosti koja se ranije tog dana pridružila mirnim protestima, rekla je da se atmosfera na demonstracijama promenila nagore čim je počeo napad na gradsku većnicu.

- U tom trenutku je nestala ona radosna i inkluzivna atmosfera - rekla je dvadesetšestogodišnja Kardona, izražavajući žaljenje što će nasilje sada zaseniti ciljeve mirnih demonstranata.

Napad je bio snažan simbol "krhkosti naših institucija", dodala je ona.

- Sada moramo da se zapitamo: kako dalje?

Ljudi besni: Vlada neće učiniti ništa

Bračni par Penjlen izrazio je šok zbog toga što je takvo nasilje moglo da zahvati grad koji je inače pošteđen nemira, a takođe su bili gnevni na vladu jer nije uspela da spreči takve događaje.

- Nismo očekivali ovako nešto u Limožu, ali danas shvatamo da čak i mali grad u Francuskoj može postati žarište haosa - rekao je gospodin Penjelen.

Sebastijan Lekornu Foto: Thibault Camus/AP

Gospođa Penjlen je dodala: "Gadi mi se vlada koja ne čini ništa. Dobro znamo da ljudi koji su ovo učinili neće biti izvedeni pred lice pravde."

Ministar Sebastijan Lekornu i drugi predstavnici vlasti obećali su da će počinioci širom Francuske snositi posledice, uključujući i obavezu da nadoknade štetu. U poruci upućenoj gradonačelniku Gerenu, u koju je uvid imao list "Njujork tajms", Lekornu je naveo da će država pomoći u pokrivanju troškova nastalih usled požara, te obećao da će tokom ove nedelje posetiti grad.

Gerin se požalio da je državna vlast učinila premalo da spreči požar, navodeći da su lokalne snage reda u subotu, do 15.30 časova, "jednostavno ostale bez municije".

- Ova zemlja je u lošem stanju - rekao je g. Gerin, dodajući: "Ako ne dođe do promene politike, ako se ne promeni kurs, stvari će se završiti veoma, veoma loše."