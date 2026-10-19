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Australijska poslanica Helen Hejns nalazi se u kritičnom stanju nakon što ju je automobilom udario muškarac (43) ispred njene kancelarije u Vangarati, saopšila je policija.

Osumnjičeni je uhapšen na licu mesta, a tokom istrage će biti utvrđeni motivi napada, preneo je australijski ABC Njuz.

Poslanica je prevezena u bolnicu, a prema prvim informacijama zadobila je teške povrede.

Australijski premijer Entoni Albaneze rekao je da se brine zbog napada na Hejns i da joj želi brz oporavak.

"Možemo da imamo razlike. Treba o njima da se raspravlja, ali ne bi trebalo da budu predmet lične ogorčenosti", izjavio je Albaneze.

On je pozivao na snižavanje tenzija u društvu i ocenio da su društvene mreže preplavljene nasilnim diskursom.

"Hejns se prema ljudima odnosi sa poštovanjem. Cenjena je i u parlamentu od strane polsanika širom političkog spektra. U demokratiji nema mesta političkom nasilju", kazao je Albaneze.

Vozač uhapšen, nož pronađen u automobilu

Hejns je povređena oko 15:35 časova po lokalnom vremenu dok je stajala pored prtljažnika svog automobila u ulici Merfi. Udario ju je Tojota Lend Kruzer, nakon čega su prolaznici zadržali vozača do dolaska policije.

Muškarac (43) iz Taravingija je uhapšen, a policija je pronašla nož u njegovom vozilu. Poslanica je zadobila teške povrede i razmatra se transport u Melburn radi daljeg lečenja. Policija još uvek nema informacije o mogućoj daljoj pretnji po javnost i slučaj tretira kao izolovan incident.

Porodica poslanice, majke troje dece, zamolila je javnost da misli na Helen i zahvalila se prolaznicima, zdravstvenim radnicima i policiji na brzoj reakciji.

(Kurir.rs/Tanjug/Index)

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