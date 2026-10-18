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Američki predsednik Donald Tramp izjavio je danas da je Francuska na udaru posledica imigracije i pozvao francuske vlasti da zatvore granice i preuzmu kontrolu nad situacijom, upozorivši da bi u suprotnom moglo da bude prekasno.

"Francuska gori! Imigracija ljudi iz potpuno drugačijeg sveta, ljudi sa mržnjom u srcu, uništila je tu nekada veliku zemlju. Zatvorite granice i preuzmite kontrolu, pre nego što bude prekasno!", napisao je Tramp na svojoj društvenoj mreži Truth Social.

Širom Francuske u subotu je izbilo nasilje tokom najnovijeg talasa demonstracija protiv loših uslova u školama i visokih troškova života.

Francuska vlada je saopštila da je došlo do "eskalacije nasilja", procenjujući da je oko 550.000 ljudi izašlo na ulice francuskih gradova.

Francuski premijer Sebastijen Lekorni rekao je da je u nemirima širom Francuske uhapšeno 1.200 demonstranata i povređeno oko 150 policajaca.

Haos na ulicama Pariza: Nasilnici pale, pljačkaju i uništavaju imovinu

Francusku je zahvatio novi talas nasilnih nereda, tokom kojih su pojedine grupe demonstranata proteste zbog visokih troškova života i loših uslova u školama pretvorile u obračune sa policijom, uništavanje javne i privatne imovine i pljačku prodavnica.

Posebno napeta situacija zabeležena je u Parizu, gde su se tokom subote demonstranti sukobljavali sa pripadnicima snaga bezbednosti, dok su pojedine grupe razbijale izloge, napadale poslovne objekte i izazivale požare.

1/23 Vidi galeriju Francuska Pariz protesti nemiri Foto: YOAN VALAT/EPA, MOHAMMED BADRA/EPA

Na meti izgrednika našle su se i prodavnice luksuznih brendova, a prizori razbijenih izloga i opljačkanih objekata pokazali su kako su pojedini učesnici iskoristili masovna okupljanja za kriminalne aktivnosti koje nemaju nikakve veze sa legitimnim zahtevima građana.

Nasilje je pogodilo i druge francuske gradove, dok su policijske snage pokušavale da uspostave red i spreče dalje uništavanje imovine.

Prema najnovijim izveštajima od 18. oktobra, razmere razaranja postaju sve jasnije. U okolini Trga Republike u Parizu ostali su spaljeni automobili, razbijeni izlozi, polomljeno staklo i iščupane kocke kaldrme. Policija je saopštila da su se tokom nereda formirale grupe od nekoliko stotina do više od hiljadu ljudi, od kojih su pojedine ciljano pljačkale prodavnice.

Nasilje nije zaobišlo ni druge gradove. U Limožu je zapaljena istorijska gradska skupština, u Marselju su izgrednici provalili u zgradu gradske uprave, dok je u Lionu zapaljena turistička kancelarija. Prema najnovijim izveštajima, širom Francuske uhapšeno je više od 1.800 ljudi.

Takvo razaranje teško je nazvati borbom za bolje životne uslove. Dok su stotine hiljada Francuza mirno protestovale zbog ekonomskih problema i stanja u obrazovanju, nasilne grupe ostavile su za sobom uništene prodavnice, oštećene javne ustanove i građane koji će snositi posledice njihovih postupaka.