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Ruske obaveštajne službe možda su angažovale tursku organizovanu kriminalnu grupu da izvede podmetanje požara na zemaljskoj stanici satelitske mreže Starlink u Poljskoj, što bi moglo da ukazuje na promenu taktike Moskve u sprovođenju sabotažnih operacija širom Evrope.

Prema pisanju nemačkog magazina Špigel od 17. oktobra, obaveštajne agencije nekoliko zemalja istražuju moguće veze između napada izvedenog 23. septembra i Daltonsa, turske kriminalne organizacije koja deluje širom Evrope.

Dvojica turskih državljana, identifikovana kao 38-godišnji Umit E. i 34-godišnji Muslim T., uhapšena su 12. oktobra u Nemačkoj, na zahtev Poljske.

Obojica su osumnjičena za podmetanje požara na zemaljskoj stanici Starlink u mestu Vola Krobovska, jugozapadno od Varšave, a mogli bi da budu izručeni poljskim vlastima.

Istražitelji veruju da su osumnjičeni možda bili pripadnici Daltonsa ili da su delovali po naređenju te kriminalne organizacije.

Postoji i sumnja da je sama organizacija dobila zadatak od ruskih obaveštajnih službi.

Vođa turske kriminalne organizacije uhapšen u Rusiji

Daltonsi se smatraju jednom od najmoćnijih turskih kriminalnih organizacija u Evropi, a njihove aktivnosti obuhvataju iznude, trgovinu oružjem i naručena ubistva.

Prema pisanju Špigela, osumnjičeni vođa grupe Beratdžan Gokdemir uhapšen je u Rusiji 2024. godine.

Uprkos zahtevu Turske za njegovo izručenje, nemački bezbednosni zvaničnici veruju da su mu ruske vlasti možda obezbedile zaštitu i slobodu kretanja.

Istražitelji sada ispituju da li je Moskva iskoristila taj odnos kako bi obezbedila saradnju kriminalne organizacije.

Trenutno nije poznato gde se Gokdemir nalazi.

Rusija osumnjičena za sabotaže širom Evrope

U požaru koji je 23. septembra izbio na postrojenju Starlink uništeni su električna distributivna oprema i antene.

Poljske vlasti okarakterisale su incident kao namernu sabotažu i optužile Rusiju za umešanost.

Nemačke vlasti su još u maju 2026. godine upozorile da Rusija sve češće koristi organizovane kriminalne mreže za izvođenje sabotaža, zastrašivanje i ciljane napade širom Evrope.

Prema navodima Špigela, Moskva navodno pruža zaštitu pojedinim kriminalnim grupama u zamenu za njihovu saradnju.