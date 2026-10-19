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Vođa izopačene sekte, koji je navodno primorao stotine dece da umru od gladi kako bi "upoznali Isusa", optužen je za 191 ubistvo.

Samoprozvani pastor Pol Mekenzi i 29 njegovih sledbenika danas će saznati presudu po 191 tački optužnice za ubistvo, nakon što je u Keniji otkrivena jeziva masovna grobnica. Ovaj fanatik je navodno isprao mozak pripadnicima svoje verske grupe "Good News International Ministries", govoreći im da je obrazovanje "zlo", a da se savremena medicina kosi sa "doktrinom".

Sastavio redosled umiranja, tvrde preživeli

Preživeli tvrde da je sastavio redosled umiranja, prema kojem su deca bila primorana da se prva izgladnjuju do smrti, a potom žene, muškarci i, na samom kraju, vođe crkve. Mekenzi i njegovi saoptuženi uhapšeni su 2023. godine, nakon što je 429 tela ekshumirano sa parcele u zabačenoj šumi Šakahola u okrugu Kilifi.

Svoju crkvu osnovao je 2003. godine, privukavši hiljade sledbenika širom Kenije i emitujući vatrene propovedi o smaku sveta na televizijskom kanalu "Times TV" iz svoje baze u Malindiju. Propovednik je obustavio rad ove organizacije 2019. godine, pre nego što je navodno namamio svoje lojalne pristalice duboko u šumu kako bi se pripremili za sudnji dan.

190 tačaka optužnice odnose se na malu decu

Sve osim jedne od 191 tačke optužnice za ubistvo odnose se na malu decu, navodi se u sudskim dokumentima.

Mnoga tela i dalje nisu identifikovana zbog teškog stepena raspadanja, pa su posmrtni ostaci umesto imena označeni prema lokaciji grobnice ili datumu pronalaska.

Grobari koje su lokalne vlasti angažovale da raščiste teren navode da su nalazili posmrtne ostatke beba starih samo „nekoliko nedelja“. "Jednom smo u grobnici pronašli 12 dečjih tela poređanih u nizu", rekao je jedan muškarac za BBC.

"Bilo je jezivo, tela su bila složena kao odeća, jedno preko drugog".

"Svih šestoro moje dece umrlo je u šumi"

Stiven Mviti izjavio je da je u sekti izgubio svih šestoro dece, pri čemu je njegova bivša supruga jedna od optuženih zajedno sa Mekenzijem.

"Kada bih danas sreo pastora Mekenzija, jedan od nas bi morao da umre", rekao je on. "Svih šestoro moje dece umrlo je u šumi Šakahola. Pronašao sam i sahranio samo posmrtne ostatke svog sina Samjuela".

Mekenzi i još 29 osoba optuženih za masovno ubistvo trebalo bi da se pojave pred Višim sudom u Mombasi danas, pre izricanja presude koju donosi sudija Dajana Kavedza.

U julu je Kancelarija direktora javnog tužilaštva Kenije saopštila kako veruje da su žrtve sahranjene na tom mestu mogle biti "izgladnjivane i ugušene kao posledica usvajanja i širenja ekstremnih verskih ideologija".

Mekenzi se suočava sa nizom drugih sudskih postupaka, uključujući optužbe za terorizam, radikalizaciju i uskraćivanje obrazovanja deci. Mekenzi i 29 saoptuženih negiraju sve optužbe.