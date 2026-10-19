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Ukrajinska vojska je izvršila ono što naziva prvom vazdušnom evakuacijom ranjenog vojnika teškim dronom u istoriji ratovanja.

Neverovatna operacija usledila je nakon što su mine i stalni ruski vazdušni napadi učinili svaki pokušaj da ga izvuču sa zemlje potpuno nemogućim, objavila je 92. jurišna brigada na Telegramu, a prenosi Euromaidan Press.

Ruski FPV dronovi neumorno love bukvalno sve što se kreće u takozvanoj "zoni smrti", pojasu koji se proteže desetinama kilometara duboko duž cele linije fronta.

Ranjeni vojnik iz 30. mehanizovane brigade bio je zarobljen u položaju do kojeg čak ni roboti sa praćenjem sa zemlje, koje ukrajinska vojska svakodnevno koristi za evakuaciju ranjenika, nisu mogli da dođu. Zato su operateri i inženjeri bespilotnih sistema 92. brigade odlučili da naprave neviđen potez - podigli su vojnika u vazduh i dronom ga transportovali na sigurno.

"Ovo je istorijski događaj, barem za našu jedinicu", rekao je komandant jedinice i programer u četi za bespilotne kopnene sisteme 92. brigade, poznatoj po ratnom nadimku Napalm.

Zašto roboti na zemlji nisu imali nikakve šanse?

Kopnena robotska vozila postala su glavni oslonac ukrajinske vojske za izvlačenje žrtava sa fronta. Samo od januara do avgusta ove godine zabeležili su oko 112.000 logističkih i evakuacionih misija, a sama 92. brigada ih redovno koristi u svojim operacijama.

Međutim, duboko blato, krateri od granata, gusta minska polja i roj neprijateljskih dronova na nebu sposobni su da potpuno zaustave i unište svako kopneno vozilo. Pozicija na kojoj je ležao ranjeni vojnik bila je i gusto minirana i pod stalnom vatrom ruskih dronova. Izvlačenje vazduhom ostalo je jedina opcija, pa su operateri krenuli u misiju za koju su znali da je niko na svetu nikada pre njih nije pokušao na bojnom polju.

"Operacija je bila potpuni uspeh – ranjeni vojnik je spašen! Trenutno je na lečenju i rehabilitaciji i njegov život više nije u opasnosti", potvrdila je ukrajinska vojska.

Potez koji je nadmašio čak i fabričke prototipove

Ovaj uspešan let je teorijsku ideju pretvorio u stvarnost na bojnom polju mnogo brže nego što se očekivalo.