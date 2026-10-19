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Francuski premijer Sebastijan Lekornu zatražio je od regionalnih vlasti da u ponedeljak uveče uvedu policijski čas u pojedinim gradovima Francuske.

Ove mere, za koje je precizirao da će biti "delimične i lokalizovane", imaju za cilj zaštitu privrednih i trgovinskih objekata nakon što su demonstracije tokom vikenda prerasle u jedno od najgorih uličnih nasilja u poslednjih nekoliko godina.

Nakon hitnog sastanka međuministarskog kriznog štaba sa najvišim zvaničnicima, Lekornu je stao u odbranu policijskih službenika i poručio da vlada "nema šta da krije".

Sebastijan Lekornu Foto: Christophe Ena/AP, IAN LANGSDON / POOL/AFP POOL

Istakao je da su neredi bili organizovani na do sada nezabeležen način - tokom dana pod vođstvom ekstremne levice koja je pokušala da unese haos u zemlju, a u večernjim satima kroz talas opšteg kriminala.

"U subotu, uprkos scenama žestokog nasilja i velikoj materijalnoj šteti, niko nije poginuo, i to je pravo čudo koje treba ponavljati. To takođe pokazuje da su snage reda radile svoj posao u izuzetno teškim okolnostima i u okviru važeće doktrine", izjavio je premijer, dodavši da je pitanje eventualne promene te doktrine tema o kojoj želi da razgovara sa političkim partijama.

Francuska Pariz protesti nemiri Foto: YOAN VALAT/EPA, MOHAMMED BADRA/EPA

"Prava francuska šizofrenija"

Lekornu je takođe osudio politizaciju policije u jeku priprema za predsedničke izbore, nazvavši kontradiktorne stavove javnosti "pravom francuskom šizofrenijom".

"Već tri nedelje nam objašnjavaju da policija ubija i ranjava, a poslednja dva dana nas pitaju šta to policija radi. Ne sme biti instrumentalizacije snaga reda u izbornoj debati", porčuo je francuski premijer.

Poručivši da je neophodan oštar krivičnopravni odgovor na ulično nasilje, francuski premijer je najavio da "masovna pravosudna operacija počinje danas", zaključio je Lekornu.

Francuska Pariz protesti Foto: FIRAS ABDULLAH/EPA

Blokirali Luvr

Učesnici studentskog protesta u Francuskoj blokirali su danas pristup muzeju Luvr kako bi izrazili podršku demonstracijama u srednjim školama i osudili "policijsku represiju", saznaje AFP od uprave muzeja i dva sindikata.

- Ponosni smo što možemo da objavimo da blokiramo najveći muzej na svetu - piše na letku istaknutom ispred Luvra, čije osoblje nije bilo u stanju da otvori vrata za javnost.

Frans24 navodi da su vlasti Marseja, drugog po veličini grada u Francuskoj, zabranile sva javna okupljanja do 20 časova po lokalnom vremenu

Zvaničnici u drugom najvećem gradu Francuske zabranili su sve demonstracije i javna okupljanja između podneva i 20 časova uveče.

Predstavnici pokreta "Žuti prsluci", koji su organizovali višemesečne proteste tokom prvog mandata predsednika Emanuela Makrona, pozvali su na "Drugi čin" demonstracija u subotu, nakon nasilnih protesta održanih proteklog vikenda.

Frans24 navodi da su se demonstranti iz redova "Žutih prsluka" zbog visokih troškova života udružili s učenicimaa koji su organizovali višenedeljne proteste i blokade škola zbog nedostatka nastavnog kadra i loših uslova, vršeći pritisak na francusku vladu koja se nalazi u krizi.

"Žuti prsluci" su na svom sajtu objavili mapu demonstracija planiranih za 24. oktobar, a urednik tog sajta kazao je za AFP da je "jasno da postoji ogroman pritisak da se sprovede Drugi čin".

Makron je, uprkos krizi u zemlji, započeo trodnevnu turneju po zemljama Persijskog zaliva koju je započeo posetom Kuvajtu, pre planiranih zaustavljanja u Ujedinjenim Arapskim Emiratima (UAE), Bahreinu i Kataru.

U sinoćnjem obraćanju naciji Makron je potvrdio da će ići na ranije planirano putovanje.

Francuska srednjoškolci protesti Foto: OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP / Profimedia, PITTORE/NEIRDAPROD / Sipa Press / Profimedia, FIRAS ABDULLAH/EPA, HORCAJUELO GUILLAUME/EPA, FIRAS ABDULLAH/EPA

- Preduzeo sam niz inicijativa na međunarodnom nivou kako bih osigurao da imamo gorivo i gas i nastaviću to da činim posećujući zemlje Zaliva kako bismo osigurali naše snabdevanje - rekao je Makron.

(Kurir.rs/France24/BFM)

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