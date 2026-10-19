Slušaj vest

Francuski premijer Sebastijan Lekornu zatražio je od regionalnih vlasti da u ponedeljak uveče uvedu policijski čas u pojedinim gradovima Francuske.

Ove mere, za koje je precizirao da će biti "delimične i lokalizovane", imaju za cilj zaštitu privrednih i trgovinskih objekata nakon što su demonstracije tokom vikenda prerasle u jedno od najgorih uličnih nasilja u poslednjih nekoliko godina.

Nakon hitnog sastanka međuministarskog kriznog štaba sa najvišim zvaničnicima, Lekornu je stao u odbranu policijskih službenika i poručio da vlada "nema šta da krije".

1/18 Vidi galeriju Sebastijan Lekornu Foto: Christophe Ena/AP, IAN LANGSDON / POOL/AFP POOL

Istakao je da su neredi bili organizovani na do sada nezabeležen način - tokom dana pod vođstvom ekstremne levice koja je pokušala da unese haos u zemlju, a u večernjim satima kroz talas opšteg kriminala.

"U subotu, uprkos scenama žestokog nasilja i velikoj materijalnoj šteti, niko nije poginuo, i to je pravo čudo koje treba ponavljati. To takođe pokazuje da su snage reda radile svoj posao u izuzetno teškim okolnostima i u okviru važeće doktrine", izjavio je premijer, dodavši da je pitanje eventualne promene te doktrine tema o kojoj želi da razgovara sa političkim partijama.

1/23 Vidi galeriju Francuska Pariz protesti nemiri Foto: YOAN VALAT/EPA, MOHAMMED BADRA/EPA

"Prava francuska šizofrenija"

Lekornu je takođe osudio politizaciju policije u jeku priprema za predsedničke izbore, nazvavši kontradiktorne stavove javnosti "pravom francuskom šizofrenijom".

"Već tri nedelje nam objašnjavaju da policija ubija i ranjava, a poslednja dva dana nas pitaju šta to policija radi. Ne sme biti instrumentalizacije snaga reda u izbornoj debati", porčuo je francuski premijer.

Poručivši da je neophodan oštar krivičnopravni odgovor na ulično nasilje, francuski premijer je najavio da "masovna pravosudna operacija počinje danas", zaključio je Lekornu.

1/22 Vidi galeriju Francuska Pariz protesti Foto: FIRAS ABDULLAH/EPA

Blokirali Luvr

Učesnici studentskog protesta u Francuskoj blokirali su danas pristup muzeju Luvr kako bi izrazili podršku demonstracijama u srednjim školama i osudili "policijsku represiju", saznaje AFP od uprave muzeja i dva sindikata.

- Ponosni smo što možemo da objavimo da blokiramo najveći muzej na svetu - piše na letku istaknutom ispred Luvra, čije osoblje nije bilo u stanju da otvori vrata za javnost.

Frans24 navodi da su vlasti Marseja, drugog po veličini grada u Francuskoj, zabranile sva javna okupljanja do 20 časova po lokalnom vremenu

Zvaničnici u drugom najvećem gradu Francuske zabranili su sve demonstracije i javna okupljanja između podneva i 20 časova uveče.

Predstavnici pokreta "Žuti prsluci", koji su organizovali višemesečne proteste tokom prvog mandata predsednika Emanuela Makrona, pozvali su na "Drugi čin" demonstracija u subotu, nakon nasilnih protesta održanih proteklog vikenda.

Frans24 navodi da su se demonstranti iz redova "Žutih prsluka" zbog visokih troškova života udružili s učenicimaa koji su organizovali višenedeljne proteste i blokade škola zbog nedostatka nastavnog kadra i loših uslova, vršeći pritisak na francusku vladu koja se nalazi u krizi.

"Žuti prsluci" su na svom sajtu objavili mapu demonstracija planiranih za 24. oktobar, a urednik tog sajta kazao je za AFP da je "jasno da postoji ogroman pritisak da se sprovede Drugi čin".

Makron je, uprkos krizi u zemlji, započeo trodnevnu turneju po zemljama Persijskog zaliva koju je započeo posetom Kuvajtu, pre planiranih zaustavljanja u Ujedinjenim Arapskim Emiratima (UAE), Bahreinu i Kataru.

U sinoćnjem obraćanju naciji Makron je potvrdio da će ići na ranije planirano putovanje.

1/16 Vidi galeriju Francuska srednjoškolci protesti Foto: OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP / Profimedia, PITTORE/NEIRDAPROD / Sipa Press / Profimedia, FIRAS ABDULLAH/EPA, HORCAJUELO GUILLAUME/EPA, FIRAS ABDULLAH/EPA