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Australijska nezavisna poslanica Helen Hejns (65) bori se za život u bolnici nakon što je u Vangarati, na jugoistoku države Viktorija, namerno pregažena automobilom ispred svoje kancelarije. Prema izveštajima lokalnih medija, među kojima je i televizija "9Njuz Melburn", poslanica je zadobila kritične povrede donjeg dela tela i izgubila nogu.

Incident se dogodio oko 15:30 časova po lokalnom vremenu, dok je Hejnsova uzimala stvari iz prtljažnika svog automobila.

Detalji napada i brza reakcija građana

Prema policijskim izveštajima i svedočenjima očevidaca, vozač belog terenca marke "Tojota Lend Kruzer" prvo je prošao pored poslanice, a potom je napravio polukružno skretanje, zaleteo se vozilom direktno u nju i priklještio je.

Tragediju većih razmera sprečili su prisebni građani. Lokalni berberin je odmah dotrčao do vozila, izvukao vozača napolje i savladao ga na tlu do dolaska policije.

Policija Viktorije je na licu mesta uhapsila muškarca (43) i iz automobila zaplenila nož. Nadležni navode da je reč o izolovanom incidentu i da nema dalje opasnosti po građane, ali se još utvrđuje da li su se napadač i poslanica prethodno poznavali. Nakon ukazane prve pomoći, poslanica je helikopterom hitno transportovana u bolnicu u Melburnu.

Uključivanje antiterorističkih službi i prve reakcije

Australijski premijer Entoni Albaneze vidno potresen obratio se javnosti, naglasivši da se ne radi o saobraćajnoj nezgodi, već o svesnom napadu:

"Ovo nije bila nesreća. Izgleda da se radilo o namernom činu. Nadamo se dobrim vestima o Heleninom stanju u naredna 24 sata".

U istragu su se, pored lokalne i federalne policije, uključile i bezbednosno-obaveštajna agencija ASIO, kao i Zajednički antiteroristički tim, kako bi se detaljno proverila prošlost osumnjičenog i utvrdio tačan motiv napada.

Nije bilo pretnji pre incidenta

Albaneze je istakao da pre incidenta poslanici nisu stizale poznate pretnje, opisavši Helen Hejns kao izuzetno cenjenu osobu visokog integriteta, poštovanu u celom parlamentu.

U zajedničkom saopštenju, porodica poslanice zahvalila je medicinskim ekipama, policiji i građanima koji su prvi pritekli u pomoć, zamolivši javnost i medije za poštovanje privatnosti tokom ovog teškog perioda.

australijska poslanica Helen Hejns Foto: MICK TSIKAS/AAP

Osuda političkog nasilja i porast bezbednosnih pretnji

Napad je naišao na oštru osudu celokupnog političkog spektra. Lider opozicije Angus Tejlor nazvao je događaj "šokantnim danom za naciju".

Ministar unutrašnjih poslova Toni Berk upozorio je na zabrinjavajući trend rasta bezbednosnih rizika, iznevši podatak da je broj prijavljenih pretnji i uznemiravanja političara porastao sa 951 tokom 2024. godine na čak 1.067 u poslednjih godinu dana. Premijer Albaneze je ponovo apelovao na smirivanje političkih tenzija i oštrih tonova u javnom prostoru.