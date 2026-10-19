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Najmanje tri osobe su poginule u Španiji nakon što je oluja Adam izazvala jake kiše i poplave u delovima zemlje.

Najviše pogođena područja bila su obala Valensije i severna provincija Alikante, gde su neki gradovi bili odsečeni, a službe za hitne slučajeve satima su izvlačile ljude iz poplavljenih kuća i vozila.

Poplave u Španiji Foto: MORELL/EFE

Telo žene (79) pronađeno je u ponedeljak u Olivi, čime je broj žrtava porastao na tri. Ranije je jedna žena preminula u Saguntu u nedelju uveče nakon što je pala u more tokom oluje.

U akciji spasavanja učestvuje 15 helikoptera, a na terenu su pripadnici Civilne garde, Nacionalne policije, vatrogasaca i vojnih spasilačkih službi.

U Olivi su spasioci koristili čamce da izvuku ljude iz poplavljenih područja, dok su na drugim mestima helikopteri evakuisali ljude koji su se sklonili na krovove kuća.

Među spašenima su majka i njeno dvoje dece, koje su pripadnici Civilne garde pronašli na krovu kuće u Olivi.

U Gandiji je Nacionalna policija spasila ženu (93) iz njenog doma, gde je voda dostizala više od jedan i po metar. Policija je evakuisala uz pomoć daske za veslanje.

U Pegu, u provinciji Alikante, karavan sa četiri osobe, uključujući dvoje maloletnika, odnela je voda. Svi su spašeni, ali su deca pokazivala znake hipotermije.

Oluja je takođe izazvala izlivanje reke Đirona u Els Pobletu. Gradonačelnik Hose Luis Mas opisao je situaciju kao haotičnu. Voda se kasnije povukla i, prema njegovim rečima, nije bilo izveštaja o žrtvama.

Zabeležena je materijalna šteta na automobilima i preduzećima, a lokalne službe su uklanjale vozila koja je odnela voda.

(Kurir.rs/Večernji)

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