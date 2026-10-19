VODENA APOKALIPSA U ŠPANIJI! Oluja Adam seje smrt: Bujice gutaju gradove, helikopteri spasavaju decu s krovova, ima mrtvih! (FOTO/VIDEO)
- Najmanje tri osobe su poginule u Španiji nakon što je oluja Adam donela jake kiše i poplave, najteže u Valensiji i severnom Alikanteu.
- U spasavanju učestvuje 15 helikoptera, a službe izvlače ljude iz poplavljenih kuća, vozila i sa krovova.
- Poplave su izazvale i veliku materijalnu štetu, dok su neka mesta bila odsečena od sveta.
Najmanje tri osobe su poginule u Španiji nakon što je oluja Adam izazvala jake kiše i poplave u delovima zemlje.
Najviše pogođena područja bila su obala Valensije i severna provincija Alikante, gde su neki gradovi bili odsečeni, a službe za hitne slučajeve satima su izvlačile ljude iz poplavljenih kuća i vozila.
Telo žene (79) pronađeno je u ponedeljak u Olivi, čime je broj žrtava porastao na tri. Ranije je jedna žena preminula u Saguntu u nedelju uveče nakon što je pala u more tokom oluje.
U akciji spasavanja učestvuje 15 helikoptera, a na terenu su pripadnici Civilne garde, Nacionalne policije, vatrogasaca i vojnih spasilačkih službi.
U Olivi su spasioci koristili čamce da izvuku ljude iz poplavljenih područja, dok su na drugim mestima helikopteri evakuisali ljude koji su se sklonili na krovove kuća.
Među spašenima su majka i njeno dvoje dece, koje su pripadnici Civilne garde pronašli na krovu kuće u Olivi.
U Gandiji je Nacionalna policija spasila ženu (93) iz njenog doma, gde je voda dostizala više od jedan i po metar. Policija je evakuisala uz pomoć daske za veslanje.
U Pegu, u provinciji Alikante, karavan sa četiri osobe, uključujući dvoje maloletnika, odnela je voda. Svi su spašeni, ali su deca pokazivala znake hipotermije.
Oluja je takođe izazvala izlivanje reke Đirona u Els Pobletu. Gradonačelnik Hose Luis Mas opisao je situaciju kao haotičnu. Voda se kasnije povukla i, prema njegovim rečima, nije bilo izveštaja o žrtvama.
Zabeležena je materijalna šteta na automobilima i preduzećima, a lokalne službe su uklanjale vozila koja je odnela voda.
(Kurir.rs/Večernji)