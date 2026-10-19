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Šesnaest meksičkih državljana je spaseno, dok se 11 osoba i dalje vodi kao nestalo. Nekoliko preživelih zadobilo je teške povrede koje odgovaraju ugrizima ajkula dok su čekali pomoć.

Obalska straža Sjedinjenih Američkih Država saopštila je da su pojedini spaseni putnici imali ozbiljne povrede koje ukazuju na napade ajkula. Spasioci su im pružili prvu pomoć tokom prevoza do San Dijega.

U potrazi učestvuju američka obalska straža i mornarica, uz pomoć meksičke mornarice. U akciju su uključeni avioni, helikopteri i brodovi, a najavljeno je i angažovanje dodatnog helikoptera.

Čamac se prevrnuo u području koje se često koristi za krijumčarenje ljudi, ali nesreća se dogodila van američkih teritorijalnih voda. Prema iskazima preživelih, na plovilu se nalazilo ukupno 27 osoba.

- Uspeli smo da pomognemo i zato smo poslali naše jedinice na teren - izjavio je pripadnik obalske straže Čarli Valor.

Ovo područje popularno je među ribarima i ljubiteljima rekreativne plovidbe, ali su u prošlosti zabeleženi i smrtonosni pokušaji prebacivanja migranata iz Meksikau Sjedinjene Američke Države.

Meksički konzulat u San Dijegu potvrdio je da su svi spaseni meksički državljani.

Američka služba za carinu i zaštitu granica razgovara sa preživelima u okviru istrage o nesreći. Ukoliko se utvrdi da su svedoci krivičnog dela, mogli bi da ostvare pravo na privremeni humanitarni boravak u SAD.

Poziv za pomoć upućen je u petak oko jedan sat posle ponoći, izjavio je poručnik obalske straže Santijago Tamburini. Spasilački helikopter stigao je na mesto nesreće približno dva sata kasnije.

Prema njegovim rečima, spasilačkoj ekipi, u kojoj se nalazio i spasilac obučen za izvlačenje ljudi iz vode, bilo je potrebno oko 90 minuta da iz okeana izvuče svih 16 preživelih.

Čamac je potonuo oko 225 kilometara zapadno od Ensenade u Meksiku. Potraga za nestalima nastavljena je i tokom vikenda, a spasioci su pretraživali veliko područje uz pomoć vazdušnih i pomorskih jedinica.

Slične nesreće zabeležene su i ranijih godina. U maju 2025. najmanje tri osobe poginule su kada se čamac prevrnuo oko 56 kilometara severno od američko-meksičke granice.