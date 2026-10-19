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Učesnici protesta u Tirani upali su danas u Apelacioni sud i oštetili infrastrukturu, nakon čega ih je intervenisala policija koja je upotrebila suzavac i iz zgrade izbacila i uhapsila pojedince.

Na video snimcima vidi se da je oglasna tabla u dvorištu suda razbijena, a u samom sudu vide se razbijeni prozori i razbacani predmeti, piše albanski Juronjuz i dodaje da su se u zgradi suda u trenutku upada demonstranata, odvijala ročišta.

1/13 Vidi galeriju Protest studenata u Albaniji Foto: Hameraldi Agolli/AP

Demonstranti su od suda otišli ka Ministarstvu spoljnih poslova, gde je došlo do novog sukoba sa policijom.

Prethodno, učesnici su se skupili ispred Ministartva obrazovanja gde su postavili kante za smeće kao barikade, a zatim otišli do sedišta Socijalističke partije.

Ispred tog ministarstva takođe je došlo do sukoba, kada su učesnici protesta počeli da bacaju flaše i kamenje na policiju, koja je uzvratila suzavcem.

Na mesto događaja policija je rasporedila cisternu sa vodom i dva policijska kombija, a Albanijan post piše da je policija upotrebila vodene topove kako bi rasterala demonstrante.

Protesti se održavaju i u drugim gradovima u Albaniji, a situacija je eskalirala i u Kurbinu gde su demonstranti bacali Molotovljeve koktele od kojih je plamen zahvatio zgradu opštine i gde je policija morala da primeni silu kako bi odbila učesnike protesta.

Okupljanja i marševi održani su i u nekoliko drugih gradova u zemlji, kao što su Leža, Valona, Elbasan i Skadar, gde su neki srednjoškolci i mladi bojkotovali nastavu kako bi se pridružili protestima.

U Mirditi, u području Rubik, demonstranti su palili gume na ulici.

U Albaniji se već sedmi dan održavaju protesti koje predvode studenti, a koji su počeli zbog nezadovoljstva stanjem u obrazovanju, visokim troškovima studiranja i slabim mogućnostima zapošljavanja mladih, ali su prerasli u šire demonstracije protiv vlade albanskog premijera Edija Rame, uz zahteve za njegovu ostavku.

Ranije danas premijer Albanije Edi Rama rekao je da je spreman na dijalog sa svima i u bilo koje vreme, ali ne i sa političkim snagama koje podržavaju nasilje i najavio je oštre mere protiv svih koji su umešani u nasilje tokom protesta.