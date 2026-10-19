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Učesnici studentskog protesta u Francuskoj blokirali su danas pristup muzeju Luvr kako bi izrazili podršku demonstracijama u srednjim školama i osudili "policijsku represiju", saznaje AFP od uprave muzeja i dva sindikata.

- Ponosni smo što možemo da objavimo da blokiramo najveći muzej na svetu - piše na letku istaknutom ispred Luvra, čije osoblje nije bilo u stanju da otvori vrata za javnost.

Na snimcima objavljenim na društvenim mrežama vide se turisti koji ne mogu da uđu u Luvr i zbog toga upućuju uvrede demonstrantima i pokazuju im srednji prst.

1/22 Vidi galeriju Francuska Pariz protesti Foto: FIRAS ABDULLAH/EPA

Frans24 navodi da su vlasti Marseja, drugog po veličini grada u Francuskoj, zabranile sva javna okupljanja do 20 časova po lokalnom vremenu

Zvaničnici u drugom najvećem gradu Francuske zabranili su sve demonstracije i javna okupljanja između podneva i 20 časova uveče.

1/23 Vidi galeriju Francuska Pariz protesti nemiri Foto: YOAN VALAT/EPA, MOHAMMED BADRA/EPA

Predstavnici pokreta "Žuti prsluci", koji su organizovali višemesečne proteste tokom prvog mandata predsednika Emanuela Makrona, pozvali su na "Drugi čin" demonstracija u subotu, nakon nasilnih protesta održanih proteklog vikenda.

Frans24 navodi da su se demonstranti iz redova "Žutih prsluka" zbog visokih troškova života udružili s učenicimaa koji su organizovali višenedeljne proteste i blokade škola zbog nedostatka nastavnog kadra i loših uslova, vršeći pritisak na francusku vladu koja se nalazi u krizi.

"Žuti prsluci" su na svom sajtu objavili mapu demonstracija planiranih za 24. oktobar, a urednik tog sajta kazao je za AFP da je "jasno da postoji ogroman pritisak da se sprovede Drugi čin".

Francuski premijer Sebastijan Lekornu će se danas obratiti naciji putem televizije nakon što održi kriznog sastanka sa članovima vlade.

Makron je, uprkos krizi u zemlji, započeo trodnevnu turneju po zemljama Persijskog zaliva koju je započeo posetom Kuvajtu, pre planiranih zaustavljanja u Ujedinjenim Arapskim Emiratima (UAE), Bahreinu i Kataru.

U sinoćnjem obraćanju naciji Makron je potvrdio da će ići na ranije planirano putovanje.

- Preduzeo sam niz inicijativa na međunarodnom nivou kako bih osigurao da imamo gorivo i gas i nastaviću to da činim posećujući zemlje Zaliva kako bismo osigurali naše snabdevanje - rekao je Makron.