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Ruske jurišne jedinice koje pokušavaju da napreduju prema Dobropiljiu Donjeckoj oblasti pribegavaju skrivanju među telima poginulih vojnika kako bi izbegle otkrivanje, dok ponovljeni napadi duž iste rute nastavljaju da donose velike gubitke.

Prema saopštenju ukrajinske 20. brigade "Lubart" Nacionalne garde od 19. oktobra, ruske snage već mesecima pokušavaju da prodru kroz ukrajinske odbrambene položaje koristeći male jurišne grupe, uprkos značajnim gubicima koje trpe duž tog pravca.

- Ruske jurišne jedinice već mesecima pokušavaju da napreduju jednom rutom prema Dobropilji. Uprkos gubicima, neprijatelj se stalno vraća, pokušavajući da se u malim grupama provuče kroz naše položaje i nagomila snage u obližnjim šumskim pojasevima - navela je brigada.

Jedinica je deo Prvog korpusa "Azov" Nacionalne garde Ukrajine, a objavila je trominutni snimak na kojem se vidi kretanje ruske pešadije, dejstva ukrajinskih dronova i ponovljeni pokušaji ruskih snaga da napreduju kroz isto područje.

Na snimku i u pratećem izveštaju opisani su pokušaji ruskih vojnika da se sakriju među telima poginulih saboraca, očigledno kako bi izbegli da ih operateri ukrajinskih dronova otkriju i gađaju.

Ukrajinski branioci su takođe izvestili o nedostatku uzajamne pomoći između ruskih vojnika tokom napada. Prema njihovim navodima, ranjeni i poginuli vojnici ostavljani su na terenu dok su ostali pripadnici jedinica nastavljali kretanje.

Prema podacima brigade, približno devetoro od deset ruskih vojnika koji pokušavaju da pređu ovu rutu ne uspeva da stigne do planiranog odredišta. Ovaj podatak dolazi od ukrajinske jedinice i nije nezavisno potvrđen.

Ruska vojska je više puta slala male pešadijske grupe istim pravcem prema Dobropilji, pokušavajući da se neprimetno provuče kroz ukrajinske položaje i uspostavi uporišta u obližnjim šumskim pojasevima.

Ukrajinske snage su ranije, 14. oktobra, saopštile da su tokom operacije "Vivaldi"ponovo zauzele 277 kvadratnih kilometara teritorije i osvojile 16 naselja u Donjeckoj oblasti.