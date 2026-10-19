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Najstarija ćerka ruskog predsednika Vladimira Putina predstavila je planove za razvoj pilule protiv starenja koja bi trebalo da "pobedi smrt", nadovezujući se na očevu dugogodišnju težnju ka dugovečnosti.

Endokrinološkinja Marija Voroncova (41) profilisala se kao ključna figura u namerama ruskog predsednika da produži sopstveni životni vek - poduhvatu u koji se, prema pojedinim navodima, ulaže čak 21 milijarda funti. Gostujući na ruskoj državnoj televiziji, objasnila je da je "glavni pokretač" naučnog razvoja u pravcu dugovečnosti zapravo "egzistencijalni strah od smrti".

"Rusija ima sve šanse da prva izumi pilulu protiv starenja“, istakla je Voroncova. "Važno je utvrditi kriterijume za to kome bi ova pilula trebalo da se prepisuje".

Obrazlažući planove koji bi trebalo da utru put lekovima namenjenim usporavanju i zaustavljanju biološkog starenja, dodala je: "Mislim da ćemo u narednih 10 do 20 godina definitivno razviti ovu novu komponentu zdravstvenog sistema. To će nam omogućiti dalji napredak u ovoj oblasti unutar formalnijeg okvira".

1/6 Vidi galeriju Marija Voroncova (41) , najstarija ćerka Vladimira Putina Foto: Yevgeny Messman / Zuma Press / Profimedia, Sergei Bulkin / Zuma Press / Profimedia, Kirill Zykov / Sputnik / Profimedia

Njen medijski istup usledio je nakon otvaranja laboratorije za dugovečnost pri Centru za razvoj zdravstvene zaštite Moskovske škole za menadžment Skolkovo. Vol Strit Džurnal je ranije u maju izvestio da Kremlj finansira obiman program protiv starenja, koji podrazumeva 3D bioprinting organa, gensku terapiju i ksenotransplantaciju uz korišćenje mini-svinja.

Prema dostupnim saznanjima, realizaciju ovog programa nadgledaju ljudi iz najužeg kruga ruskog predsednika. Sama Voroncova je prošle godine dobila grant od 270.000 funti od Ruskog naučnog fonda za laboratorijska istraživanja usmerena na regeneraciju ćelija i aktivnu dugovečnost.

Fascinacija ovim naučnim poljem postala je očigledna i na prošlogodišnjoj vojnoj paradi u Kini, gde je Putin snimljen u razgovoru sa Si Đinpingom i Kim Džong Unom o prekretnicama u savremenoj biotehnologiji. U zabeleženom snimku čuje se kako Putinov prevodilac objašnjava mogućnost višestruke transplantacije organa kojom bi se drastično produžio životni vek: "Što duže živite, postajete mlađi", uz opasku da bi besmrtnost na kraju mogla postati realnost.

1/5 Vidi galeriju Kineski predsednik Si Đinping i ruski predsednik Vladimir Putin potpisali sporazume o saradnji dve zemlje nakon sastanka u Pekingu Foto: MAXIM SHEMETOV / POOL/REUTERS POOL

Kineski lider je na to prokomentarisao: "Neki predviđaju da bi u ovom veku ljudi mogli da žive i do 150 godina".

Putin je sličnu prognozu kasnije ponovio i na konferenciji posvećenoj veštačkoj inteligenciji, istakavši: "Verovatno je moguće dostići 150 godina".

Međutim, ovakve ambicije nailaze na oštar skepticizam na Zapadu. Ser Ričard Dirlav, penzionisani britanski obaveštajac i nekadašnji šef službe MI6 u vreme invazije na Irak, Putinovu težnju ka večnom životu ocenio je kao "blago smešnu".