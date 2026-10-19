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Ukrajinski napadi na ruske centre za obradu podataka kompanija Jandeks i VK izazvali su velike poremećaje u radu interneta, bankarskih usluga, taksi prevoza, državnih institucija i hiljada kompanija širom Rusije. Oštećenja ključne digitalne infrastrukture otvorila su pitanje koliko je ruski internet ranjiv na nove ukrajinske udare i kakve bi posledice mogli da imaju po ekonomiju zemlje, piše ruska Moskva tajms.

Andrej, 39-godišnji novinar iz Moskve, gleda obaveštenje na svom pametnom telefonu i smeje se.

"Dođavola! Ne mogu da se prijavim na svoj Jandeks Pej nalog, ali mi i dalje naplaćuju pretplatu za Jandeks Mjuzik, koji čak ni ne radi", kaže on.

Kada je pokušao da se prijavi, aplikacija je prikazala poruku "Nešto je pošlo naopako" i zatražila da pokuša ponovo kasnije.

"Dobro je što za većinu plaćanja koristim karticu druge banke", dodaje.

Jandeks Pej je jedan od desetina servisa čiji je rad poremećen ukrajinskim napadima na ruske centre za obradu podataka ovog meseca.

Za mnoge Ruse ovi prekidi uglavnom su značili privremene neprijatnosti i promene svakodnevnih navika. Međutim, u godini koju su već obeležile nestašice goriva, zatvaranja aerodroma i poremećaji u internet trgovini zbog rata, oni predstavljaju još jedan način na koji se posledice ruske invazije na Ukrajinu sve više osećaju u svakodnevnom životu.

Napadi na centre za obradu podataka poremetili su rad brojnih usluga, od taksi prevoza, iznajmljivanja automobila, dostave hrane i digitalnih mapa, do elektronske pošte, bankarskih i striming platformi.

Problemi su pogodili i državne institucije i privatne kompanije čiji proizvodi zavise od infrastrukture Jandeksa, uključujući aplikacije za upoznavanje, sisteme za kontrolu pristupa stambenim kompleksima i pametne kuće.

"Mnogo ozbiljnije nego što smo očekivali"

Povezanost sa platformom Jandeks Klaud pala je na oko 30 odsto uobičajenog nivoa nakon napada izvedenih od 8. do 11. oktobra, prema podacima organizacije za praćenje interneta NetBloks. Poremećaji su pogodili 84 usluge u oblaku.

Jandeks je potvrdio ozbiljna oštećenja jednog centra za obradu podataka, gašenje drugog i poremećaje infrastrukture u trećem. Kompanija nije otkrila pune razmere štete niti saopštila kada očekuje potpuni oporavak sistema.

Pored toga, sva tri Jandeksova superračunara verovatno su pretrpela ozbiljna oštećenja, što bi Rusiju moglo da unazadi godinama u trci za razvoj veštačke inteligencije, objavio je naučni portal T-Invariant.

Nakon dodatnog napada na centar za obradu podataka kompanije VK u Sankt Peterburgu u nedelju, korisnici su prijavili i probleme sa društvenom mrežom VKontakte, uključujući nemogućnost učitavanja fotografija.

Do ponedeljka je Jandeks Pej i dalje bio samo delimično dostupan. Poruka o grešci zamenjena je obaveštenjem:

"Vaš novac je bezbedan. Neke funkcije nisu dostupne. Naši inženjeri rade na tome da sve ponovo bude u funkciji."

Novinar lista Moskva tajms, koji je napisao ovaj članak, ni u ponedeljak nije mogao da pristupi kompletnoj istoriji svojih vožnji preko servisa Jandeks Taksi.

Viši analitičar podataka u Jandeksu rekao je za Moskou tajms da se kompanija pripremala za prekide rada centara za obradu podataka čak i pre oktobarskih napada.

"Ali razmere su se pokazale mnogo ozbiljnijim nego što smo prvobitno očekivali", rekao je zaposleni, koji je govorio pod uslovom anonimnosti zbog osetljivosti internih informacija.

Dodao je da su obični zaposleni u Jandeksu bili zatečeni situacijom.

"Morali smo sve da ostavimo po strani i usredsredimo se na hitne probleme sa našim servisima. Uspeli smo brzo da ublažimo neke posledice prebacivanjem aplikacija na ograničeni režim rada, dok je u drugim slučajevima oporavak trajao nekoliko dana", objasnio je.

Prema njegovim rečima, potpuna obnova usluga mogla bi da potraje znatno duže.

"Mislim da niko ne očekuje da će sve biti potpuno obnovljeno za nekoliko dana", rekao je zaposleni.

Analitičar nije želeo da govori o tome kako se Jandeks priprema za moguće nove ukrajinske napade, navodeći da bi otkrivanje tih planova moglo da stvori dodatne bezbednosne slabosti za kompaniju.

Od bankovnih računa do sudskih ročišta

Iako ekonomska šteta i dugoročne posledice napada još nisu poznate, mnogi korisnici uspeli su da se izbore sa neposrednim poremećajima.

Imena privatnih lica intervjuisanih za ovaj članak promenjena su radi njihove bezbednosti.

Robert, barista iz Sankt Peterburga, koristi Jandeks Pej kao svoj glavni bankovni račun. Na njega prima platu i druge uplate.

"Koristim ga za plaćanja u 99 odsto slučajeva. Srećom, gotovo da nisam imao novca na računu kada je došlo do prekida. Neposredno pre toga potrošio sam sve na velike kupovine, tako da nisam bio previše zabrinut da ću novac zauvek izgubiti", rekao je.

Pristup njegovom digitalnom novčaniku obnovljen je nakon nekoliko dana. Kaže da ne planira da prestane da koristi Jandeks.

"Uvek imam rezervni način plaćanja za svaki slučaj, malo gotovine", objasnio je.

Ipak, napad ga je naveo da razmišlja o ratu.

"To je još jedan podsetnik da se posledice rata sve više približavaju našim domovima i da postaju sve ozbiljnije", rekao je.

Poremećaji su pogodili i korisnike Jandeksa izvan Rusije.

Jekaterina, Ruskinja koja se nakon invazije na Ukrajinu preselila u Gruziju, rekla je da servis Jandeks Gou, koji se široko koristi za taksi prevoz u zemljama bivšeg Sovjetskog Saveza, privremeno nije radio u Tbilisiju.

Nikolaj, ruski doktorand na Novom Zelandu, izjavio je da nije mogao da koristi Jandeks Arhiv za istraživanje tokom pisanja doktorske disertacije.

"Tamo nije bilo mnogo izvora, ali je pretraga bila zaista praktična. Seo sam da napišem poglavlje, hteo da citiram nešto, a arhiva je nestala!", rekao je.

Napadi na centre za obradu podataka pogodili su i državne institucije.

Ruski nezavisni medij Vjorstka, koji radi iz egzila, objavio je da su desetine sudskih ročišta širom Rusije bile poremećene zbog tehničkih problema.

Pojedini sajtovi državnih institucija u Kaluškoj oblasti takođe su prestali da rade, rekao je za Moskou tajms Sarkis Darbinjan, advokat specijalizovan za informaciono pravo i osnivač organizacije za digitalna prava RKS.global.

Hiljade ruskih kompanija pogođene jednim napadom

Prekidi su izazvali naročito velike probleme malim i srednjim preduzećima čiji proizvodi funkcionišu preko Jandeksove infrastrukture, posebno njegove platforme za računarstvo u oblaku, koja predstavlja ruski ekvivalent Guglovom klaudu.

Tatjana, osnivačica fitnes aplikacije FIT&ZEN, obavestila je korisnike da su i aplikacija i njena internet verzija privremeno nedostupne zbog "tehničkih problema u jednom Jandeksovom centru za obradu podataka".

"Veliki prekid rada Jandeksa pogodio je mnoge kompanije širom zemlje, tako da, nažalost, nismo jedini", napisala je na Telegram kanalu kompanije.

Napad na Jandeks Klaud istovremeno pogađa "hiljade ruskih kompanija", rekao je Darbinjan.

"Nakon što je Kremlj potisnuo Gugl i sve njegove konkurente u oblasti usluga u oblaku iz zemlje, Jandeks je dobio veoma važnu ulogu u ruskom internetu, iako nije imao dominantan udeo na tržištu centara za obradu podataka", objasnio je.

Najvećem riziku izloženi su korisnici koji, radi smanjenja troškova, čuvaju sve podatke u jednoj zoni dostupnosti, bez rezervnih kopija na drugim lokacijama.

Među njima su mala i srednja preduzeća, regionalni mediji i državne institucije.

Može li Ukrajina potpuno da isključi ruski internet?

Darbinjan smatra da su slabosti koje su napadi razotkrili delimično posledica same strukture ruskog interneta i propisa koji određuju gde kompanije smeju da čuvaju podatke.

Ranije ovog meseca, operater ukrajinskog centra za obradu podataka Parkovij premestio je kopije podataka svojih klijenata na rezervne lokacije u Evropskoj uniji nakon što je centar pogođen ruskim napadima.

Nasuprot tome, ruske kompanije imaju veoma ograničene mogućnosti da učine isto, rekao je Darbinjan.

Zakoni o lokalizaciji podataka i pravila koja uređuju hosting, servise za autentifikaciju i kritičnu informacionu infrastrukturu obavezuju ih da podatke čuvaju unutar Rusije.

Ipak, Darbinjan smatra da bi bilo teško potpuno isključiti ruski internet napadima na centre za obradu podataka.

Uprkos nastojanjima Kremlja da ga izoluje kroz politiku takozvanog "suverenog interneta", ruski internet i dalje predstavlja ogromnu mrežu izgrađenu po istim principima kao globalni internet.

Obuhvata više od 200 centara za obradu podataka, stotine telekomunikacionih čvorišta i serverskih prostorija različitih kompanija.

Njegova najveća slabost jeste koncentracija komercijalnih kapaciteta za obradu podataka u Moskvi i okolnim regionima, pri čemu veliki deo infrastrukture pripada malom broju velikih kompanija: Jandeksu, VK-u, Rostelekomu i Sberbanci, rekao je Darbinjan.

Ozbiljni poremećaji u tim kompanijama zato mogu da izazovu probleme sa uslugama širom zemlje.

Zamena oštećene infrastrukture takođe neće biti ni jednostavna ni brza.

Rusija gotovo svu neophodnu opremu nabavlja putem paralelnog uvoza, dok je nagli razvoj veštačke inteligencije dodatno podigao cene, objasnio je Darbinjan.

"Ako napadi postanu redovni, tržište jednostavno možda neće moći da prati tempo zamene onoga što je izgubljeno", zaključio je.