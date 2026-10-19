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Najmanje 53 osobe poginule su u napadu jemenske militantne grupe Hutina vojni kamp za obuku snaga međunarodno priznate vlade Jemena, u pokrajini Šabva na jugu te zemlje, saopštile su lokalne vlasti.

U saopštenju se navodi da je u napadu na "Centar za obuku mučenika Ahmeda el Sulejmanija" ranjeno više od 200 regruta, prenosi Al Džazira.

Jemenske vladine snage su ranije saopštile da su Huti gađali centar za obuku vojske i policije u Šabvi sa tri balističke rakete.

Portparol Huta, Jahja Sari, saopštio je da su Huti gađali vojnu bazu koju "podržava Saudijska Arabija", kako ta militantna grupa naziva snage jemenske vlade koje podržava Rijad, a koje su stacionirane u vojnim kampovima širom zemlje.

On je rekao da je za Hute, koje podržava Iran, legitimna meta svako mesto na kome postoji vojno prisustvo snaga koje podržava Saudijska Arabija.

1/6 Vidi galeriju Huti Foto: EPA/YAHYA ARHAB, Shutterstock, Mohammed Hamoud / AFP / Profimedia

Huti su lansirali balističke rakete na nekoliko lokacija, uključujući Aden, glavni grad međunarodno priznate jemenske vlade, čije je sedište napadnuto prošle nedelje.