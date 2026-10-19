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Korisnici društvenih mreža tvrde da je severnokorejski lider Kim Džong Un navodno hitno prebačen u kinesku bolnicu radi ukazivanja neophodne medicinske pomoći nakon teškog krvarenja, piše britanski list "San".

Navodno je izveden iz zemlje zbog loših medicinskih kapaciteta u Pjongjangu. Prema spekulacijama koje kruže internetom, Kim je prebačen u bolnicu "Peking Junion medikal koledž" u Pekingu, gde mu je navodno ukazana hitna medicinska pomoć.

Poslednji put je viđen 11. oktobra, tokom obilaska muzeja posvećenog odbrani zemlje, na nepoznatoj lokaciji u Pjongjangu.

Analitičar za Severnu Koreju, Benedikt Rodžers rekao je da očekuje da će režim objaviti dokaze da je Kim dobro, usred nepotvrđenih tvrdnji o njegovoj smrti. Dodao je da su slične glasine kružile i ranije.

Govoreći za emisiju "From njuzrum", što je novi jutjub kanal lista "San", on je rekao: "I ranije su kružile glasine o njegovoj smrti. Ne izgleda kao zdrav čovek, izuzetno je gojazan."

- Ono što se dešavalo u prošlosti kada vrhovni vođa umre jeste organizovano izlivanje tuge u javnosti. Ljudi su na ulicama, jecaju i plaču. Spikeri na televiziji zvuče veoma emotivno. Još nismo videli ništa slično. Ili će se to dogoditi ili će, ako je još živ, objaviti neki dokaz da je živ - ističe Rodžers.

Godine 2020. društvenim mrežama proširio se talas sličnih glasina da je Kim umro, nakon što je vrhovni vođa mesecima bio odsutan iz javnosti.

Tokom te epizode, jedan bivši diplomata tvrdio je da je Kim u komi i da je spreman da preda vlast svojoj sestri, 38-godišnjoj Kim Jo Džong.

U slučaju smrti severnokorejskog lidera, stručnjaci smatraju da bi njegova moćna mlađa sestra preuzela upravljanje izolovanom državom. Ona već ima značajan uticaj u vlasti, a tvrdi se da je čak i nemilosrdnija od starijeg brata.

Upućeni izvori ranije su otkrili da su na Kim Jo Džong uticali najtvrđi saradnici i savetnici njihovog oca Kim Džong Ila. U ponedeljak je izjavila da Pjongjang razmatra raspoređivanje dodatnog taktičkog naoružanja u blizini granice sa Južnom Korejom.

Analitičari veruju da bi Kimova sestra preuzela vlast kao privremena liderka sve dok liderova 13-godišnja ćerka Kim Džu Ae ne bude dovoljno stara da predvodi zemlju.

Kim je svoju ćerku pripremao da postane šef države, a poslednjih godina ona je pratila oca na brojnim važnim događajima.

Južnokorejske obaveštajne službe već dugo upozoravaju da je Džu Ae naslednica koja se priprema za preuzimanje vlasti, ali ona još nije zvanično proglašena naslednicom.

Najstarije dete Kima i njegove supruge Ri Sol Džu školuje se kod kuće, a njeno prisustvo uz oca tokom državne posete Kini prošle godine predstavljalo je dosad najjasniji pokazatelj njenih ambicija.

Džu Ae izazvala je veliku pažnju kada se prvi put pojavila u javnosti u novembru 2022. godine, tokom testiranja rakete. Od tada je fotografisana na nekoliko pažljivo organizovanih događaja, često u odeći koja je veoma slična onoj koju nosi njen otac.

1/6 Vidi galeriju Severnokorejski vođa Kim Džong Un pustio u rad drugi brod razarač "Kang Kon" Ratne mornarica sposoban da nosi atomsko oružje Foto: KCNA / AFP / Profimedia

Ako jednog dana preuzme vlast u Severnoj Koreji, Džu Ae postala bi prva žena na čelu države u istoriji ove dinastije. Prema navodima izvora, njen uspon na vlast mogao bi da označi početak još surovije vladavine.

Jedan upućeni izvor rekao je za "San": "Kada razmotrimo njeno odrastanje i obuku za pripadnicu severnokorejske elite, znamo, na osnovu iskustva njenog oca i dede, da će se baviti politikom kao krvavom borbom."

- To će zahtevati da nasilnim metodama uklanja nelojalne saradnike. To je deo posla svakog lidera.

Kim Džu Ae prvi put se pojavila u javnosti u novembru 2022. godine, kada je sa ocem, držeći ga za ruku, prisustvovala lansiranju rakete. U februaru 2023. godine Kim Džong Un poveo je ćerku na posao kako bi obeležili 75 godina od osnivanja vojske njegove zemlje.

1/14 Vidi galeriju Kim Jo Džong, sestra severnokorejskog vođe Kim Džong Una Foto: AP/Korean Central News Agency, Vladimir Smirnov/Pool Sputnik Kremlin, Vladimir SMIRNOV / AFP / Profimedia

Od tada se pojavila uz njega na brojnim drugim događajima, što je dodatno podstaklo spekulacije da je ona Kimovo omiljeno dete i da će joj nakon njegove smrti biti predata kontrola nad represivnim režimom.

Krvoproliće u Severnoj Koreji nije tajna za svet. Kim i njegov otac Kim Džong Il, koji je vladao od 1994. do smrti 2011. godine, poznati su po svojoj nemilosrdnosti.

Nasilje nije bilo ograničeno samo na nelojalne generale i građane. Kim je 2013. godine naredio da njegov rođeni stric Džang Song Tek bude pogubljen streljanjem.

1/5 Vidi galeriju Kim Džong Un sa ćerkom Kim Džu Ae na vežbi lansiranja raketa Foto: 朝鮮通信社/KCNA via KNS, KCNA/KCNA

Ranije ovog meseca pojavili su se izveštaji o Kimovoj raskošnoj ishrani, koja uključuje bifteke i jastoge, a zbog koje je, prema južnokorejskim obaveštajcima, postao "izuzetno gojazan".

Vrhovni vođa teži više od 140 kilograma, a visok je svega oko 170 centimetara, što ga, prema južnokorejskoj Nacionalnoj obaveštajnoj službi (NIS), izlaže ozbiljnom riziku od kardiovaskularnih bolesti.