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Američki predsednik Donald Tramp našao se na meti podsmeha na društvenim mrežama zbog izjave u kojoj je pokušao da predstavi univerzalnu zdravstvenu zaštitu kao pretnju američkim građanima.

"Ako demokrate pobede, bićete gurnuti u sistem u kojem svi imaju zdravstvenu zaštitu", navodi se u citatu koji se proširio internetom.

Izjava je izazvala pažnju zbog očiglednog paradoksa: nešto što bi za milione Amerikanaca predstavljalo poboljšanje pristupa zdravstvenoj zaštiti predstavljeno je kao negativna posledica pobede demokrata.

Ukoliko je citat autentičan, reč je o nespretnom političkom nastupu, budući da je Tramp praktično opisao univerzalnu zdravstvenu zaštitu kao opasnost, iako je upravo dostupnost zdravstvenih usluga jedno od ključnih socijalnih pitanja u SAD.

Za razliku od brojnih razvijenih država koje imaju univerzalne sisteme zdravstvene zaštite, Sjedinjene Američke Države nemaju univerzalno zdravstveno osiguranje.

Važna napomena: Autentičnost Trampove izjave za sada nije nezavisno potvrđena originalnim snimkom ili transkriptom, pa se ne može pouzdano tvrditi da je predsednik zaista napravio ovaj gaf.

1/14 Vidi galeriju Incidenti sa demonstrantima tokom mitinga američkog predsednika Donalda Trampa u San Antoniju u Teksasu Foto: Alex Brandon/AP, Youtube/LiveNOW from FOX

Za razliku od većine Evrope, Amerikanci nemaju univerzalno zdravstveno osiguranje

Za razliku od većine evropskih država, Sjedinjene Američke Države nemaju univerzalni sistem zdravstvenog osiguranja koji bi garantovao pristup zdravstvenoj zaštiti svim građanima, bez obzira na njihova primanja ili radni status.

U najvećem delu Evrope zdravstvena zaštita finansira se kroz poreze ili obavezne doprinose za zdravstveno osiguranje. To znači da građani imaju pristup širokom spektru medicinskih usluga bez direktnog plaćanja pune cene lečenja, iako u pojedinim državama postoje participacije i dodatni troškovi.

Američki sistem funkcioniše drugačije. Veliki deo stanovništva oslanja se na privatno zdravstveno osiguranje, koje je često povezano sa zaposlenjem. Oni koji nemaju odgovarajuću polisu mogu se suočiti sa izuzetno visokim računima za lekarske preglede, bolničko lečenje i medicinske intervencije.

SAD imaju i državne programe Medicare i Medicaid, namenjene prvenstveno starijim osobama, određenim osobama sa invaliditetom i stanovništvu sa nižim primanjima. Međutim, oni ne obezbeđuju univerzalno osiguranje za sve Amerikance.

Zbog toga je zdravstvena zaštita jedno od najvažnijih političkih i socijalnih pitanja u zemlji, a troškovi lečenja i zdravstvenog osiguranja predstavljaju značajno finansijsko opterećenje za mnoge porodice.