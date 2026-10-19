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Prikaz video-snimaka generisanih veštačkom inteligencijom (AI), koje Rusija koristi za širenje dezinformacija i psihološko ratovanje protiv Ukrajine.

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Rusija sve više koristi video-snimke i dipfejk sadržaje generisane pomoću veštačke inteligencije (AI) u okviru onoga što ukrajinski zvaničnici opisuju kao koordinisanu kampanju psihološkog ratovanja, čiji je cilj iskrivljavanje stvarnosti i manipulisanje ciljanim grupama.

Istraživači su identifikovali više od 1.000 veštački generisanih video-snimaka koji su deo strukturisanog sistema dezinformisanja, poznatog kao "narativni lanac", osmišljenog za širenje posebno prilagođenih poruka među vojnicima, civilima i zapadnom javnošću.

Prema navodima ukrajinskog Centra za suzbijanje dezinformacija (CDD), koji se poziva na istraživanje kompanije Sensiti AI (Sensity AI), razmere i organizacija ovih operacija pokazuju kako se generativna veštačka inteligencija sve više koristi kao sredstvo masovnog kognitivnog ratovanja.

Prikaz video-snimaka generisanih veštačkom inteligencijom (AI), koje Rusija koristi za širenje dezinformacija i psihološko ratovanje protiv Ukrajine. Foto: Sensity AI

Različite poruke za vojnike, civile i zapadnu javnost

Sadržaj je pažljivo prilagođen različitim ciljnim grupama.

Kada je reč o vojnoj publici, propagandni snimci šire poruke o "neuspešnom vođenju rata" i "urušavanju linije fronta", nastojeći da potkopaju poverenje vojnika u njihove komandante.

Video-snimci namenjeni civilima osmišljeni su kako bi oslabili moral stanovništva, normalizovali uslove koje nameće Rusija i smanjili poverenje u državne institucije i vojsku.

Za zapadnu publiku, fokus se premešta na diskreditaciju Ukrajine, negativno predstavljanje ukrajinskih izbeglica i širenje argumenata protiv nastavka podrške Kijevu.

Prikaz video-snimaka generisanih veštačkom inteligencijom (AI), koje Rusija koristi za širenje dezinformacija i psihološko ratovanje protiv Ukrajine. Foto: Sensity AI

Cilj nije samo propaganda, već stvaranje haosa

Prema oceni analitičara, cilj ovih operacija nije samo ubeđivanje javnosti, već i stvaranje haosa.

Namena je da se internet preplavi tolikom količinom veštački generisanog sadržaja da čak i autentični dokazi mogu biti odbačeni kao lažni ili proizvedeni pomoću veštačke inteligencije.

Prikaz video-snimaka generisanih veštačkom inteligencijom (AI), koje Rusija koristi za širenje dezinformacija i psihološko ratovanje protiv Ukrajine. Foto: Sensity AI

Zvaničnici upozoravaju da bi takva strategija mogla da omogući Moskvi da izbegne odgovornost za stvarne zločine, jer se sistematskim potkopavanjem poverenja u vizuelne dokaze dovodi u pitanje autentičnost gotovo svakog snimka.

Ukrajinski Centar za suzbijanje dezinformacija ranije je pratio više talasa propagande zasnovane na veštačkoj inteligenciji, pri čemu je svaki novi talas prilagođavao narative sve naprednijim tehnološkim mogućnostima.

Ruski vojnici obučavali tinejdžere za informacioni rat

U okviru ruske strategije informacionog ratovanja, ruski vojnici i novinari državnih medija takođe su učestvovali u obuci tinejdžera koji imaju uticaj na društvenim mrežama.

Tokom predavanja održanih u Moskvi, mladi influenseri obučavani su za proizvodnju video-sadržaja, korišćenje veštačke inteligencije i primenu strategija za povećanje broja pratilaca i širenje uticaja na internetu.