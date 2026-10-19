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Obilna kiša i zahlađenje stižu u Austriju, dok meteorolozi najavljuju mogućnost snežnih padavina u višim predelima Alpa 21. i 22. oktobra.

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Veliki delovi Austrije već nedeljama čekaju obilnije padavine. Oktobar je do sada bio izuzetno suv, posebno na istoku i jugu zemlje. Međutim, prema prognozi portala "Tauernwetter.at", sada se nazire promena vremena. Ciklon iz Italije mogao bi u sredu (21. oktobra) i četvrtak (22. oktobra) da donese veće količine kiše u Austriju. Na višim nadmorskim visinama moguć je čak i sneg.

Čak 190 proračuna pokazuje dolazak kiše

Sada se smatra veoma verovatnim da će sredinom nedelje na jugu Austrije biti padavina. Čak pet različitih meteoroloških modela, kroz ukupno 190 ansambl-proračuna, dolazi do istog zaključka: između srede u podne i četvrtka ujutru očekuju se padavine.

Nijedan od 190 proračuna ne predviđa suvo vreme za pogođena područja Istočnog Tirola i Gornje Koruške.

Razlog za to nalazi se iznad Sredozemnog mora. Oblast visokog vazdušnog pritiska, koja je Austriji od kraja septembra donosila uglavnom suvo vreme, postepeno slabi.

Istovremeno, hladniji vazduh sa severa prodire prema Sredozemlju. Zbog toga bi se iznad severne Italije ili Đenovskog zaliva mogao formirati ciklon.

Ovaj takozvani italijanski ciklon donosi vlažan vazduh sa juga prema Alpima. Vlaga se posebno može zadržavati na Karnijskim Alpima, Karavankama i glavnom alpskom grebenu, gde bi mogla da izazove obilne padavine.

Evo gde se očekuju najobilnije padavine

Prema aktuelnim prognozama, najveće količine padavina očekuju se u Istočnom Tirolu i Gornjoj Koruškoj.

Za Linc i Delah u dolini Drave evropski meteorološki ansambl predviđa prosečno između 70 i 80 litara kiše po kvadratnom metru.

Švajcarski model ICON-CH2-EPS predviđa između 60 i 115 litara, dok model veštačke inteligencije AIFS računa na 45 do 55 litara.

Američki ansambl predviđa između 40 i 70 litara, dok je nemački model znatno umereniji i prognozira između 30 i 45 litara po kvadratnom metru.

Pojedini glavni proračuni evropskog i švajcarskog modela za područje Karnijskih Alpa pokazuju čak između 100 i 150 litara kiše po kvadratnom metru.

Velike razlike između modela, međutim, pokazuju da je tačna količina padavina i dalje neizvesna. Čak i malo pomeranje ciklona može odlučiti gde će kiša biti najintenzivnija.

Kiša počinje u sredu oko podneva

Prema trenutnim prognozama, padavine bi trebalo da počnu u sredu oko podneva.

Tokom popodneva i večeri kiša bi mogla da ojača, posebno na jugozapadu Austrije.

U noći između srede i četvrtka, kao i tokom četvrtka pre podne, padavine bi trebalo postepeno da slabe, počevši sa zapada.

U Klagenfurtu se očekuju znatno manje količine kiše nego u područjima gde se vlažan vazduh zadržava uz planine. Prosečne vrednosti meteoroloških modela za ovaj grad kreću se između 15 i 35 litara po kvadratnom metru.

Kiša je moguća i na severoistoku zemlje, ali u znatno manjim količinama.

Za Beč američki meteorološki ansambl do kraja nedelje predviđa prosečno oko deset litara kiše po kvadratnom metru.

To znači da dugotrajna suša na istoku Austrije ni približno ne bi bila nadoknađena.

Oktobar gotovo bez padavina

Koliko su Austriji potrebne padavine pokazuju podaci o količinama kiše koje su pale od početka meseca.

Na meteorološkoj stanici Beč Hohe Varte do zaključno 17. oktobra izmereno je svega 0,7 litara kiše po kvadratnom metru.

To znači da je za 17 dana palo samo oko jedan odsto uobičajene količine padavina za čitav oktobar.

U Lincu je do tada zabeleženo svega 2,9 litara, odnosno oko tri odsto prosečne oktobarske količine padavina.

I Ajzenštat je tokom prve polovine meseca bio pogođen izuzetnom sušom.

Situacija je posebno ozbiljna na severu i istoku zemlje. Na pojedinim meteorološkim stanicama od početka godine palo je manje od polovine uobičajene količine padavina.

Samo je na krajnjem zapadu Austrije tokom oktobra već bilo obilnijih kiša.

Moguć i sneg u višim dolinama

Pored kiše, sredinom nedelje očekuje se i osetno zahlađenje.

U sredu bi padavine u početku trebalo uglavnom da budu u obliku kiše, čak i na većim nadmorskim visinama.

Na visini od oko 1.500 metara tokom popodneva očekuju se temperature između sedam i devet stepeni.

Međutim, u noći između srede i četvrtka u Austriju će početi da prodire hladniji vazduh.

Zbog toga bi granica snežnih padavina na jugozapadu mogla da se spusti do srednje visokih planinskih područja, pa čak i do pojedinih viših dolina.

U tim oblastima pred kraj padavina mogući su susnežica ili sneg.

Još nije poznato da li će zahlađenje biti dovoljno snažno da izazove prvi manji prodor zimskih vremenskih uslova.

Presudno će biti kada će hladan vazduh stići i koliko će dugo nakon toga padavine potrajati.

U nižim područjima, poput Delaha u dolini Drave, koji se nalazi na oko 610 metara nadmorske visine, i dalje se očekuje kiša.

Prete li poplave i klizišta?

Uprkos mogućim obilnim padavinama, aktuelni meteorološki proračuni za sada ne ukazuju na veliki rizik od visokog vodostaja i poplava.

Takođe, trenutno nema naznaka da bi moglo doći do većih bujičnih tokova blata i kamenja.

Ipak, lokalne bujice i odroni izazvani italijanskim ciklonom ne mogu se potpuno isključiti sve do neposredno pred dolazak nevremena.

Dalji razvoj situacije u velikoj meri zavisiće od toga gde će se ciklon zaista formirati i koliko će kiše pasti u kratkom vremenskom periodu.

Da li konačno dolazi kraj suši?

Još se ne može pouzdano reći da li će italijanski ciklon označiti početak trajnije promene vremenskih prilika.

Pojedini meteorološki proračuni pokazuju povećanu verovatnoću padavina i tokom poslednjih sedam do osam dana oktobra.

Prema tim prognozama, između 25. i 30. oktobra iznad Sredozemnog mora mogao bi da se formira još jedan ciklon.

Međutim, za konkretniju prognozu još je prerano.