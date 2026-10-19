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Slovenačka policija otkrila je u Pomurju jednu od najvećih ilegalnih fabrika cigareta u Evropi, u kojoj su desetine stranih državljana bile prisiljene da rade u nehumanim uslovima.

Najmanje 33 državljanina Paragvaja i jedan državljanin Bugarske stigli su u Sloveniju preko Zagreba, odakle su prevezeni u pogon kod Lendave.

Prema rezultatima istrage, radnicima su oduzeti mobilni telefoni, nisu smeli da napuštaju objekat niti su dobijali platu, piše N1 Slovenija.

Slovenački istražitelji sumnjaju da su žrtve trgovine ljudima vrbovane u Paragvaju obećanjima o izuzetno dobro plaćenom poslu u Evropi.

Umesto obećanih nekoliko hiljada, pa čak i 10.000 evra mesečno, završili su u ilegalnoj fabrici, pod stalnim nadzorom i bez mogućnosti slobodnog kretanja.

Iz Zagreba ih odvezli u Sloveniju

Radnici su u Evropu doputovali početkom septembra. Nakon dolaska u Zagreb organizovan im je prevoz do industrijskog objekta na području Lendave, pri čemu nisu znali kuda ih voze, a tokom putovanja morali su da ćute.

Po dolasku su im oduzeti mobilni telefoni i smešteni su u prostorije bez odgovarajuće ventilacije i dnevnog svetla.

Objekat je bio ograđen dvostrukom ogradom i pod video-nadzorom, a radnicima je bilo zabranjeno da izlaze i komuniciraju sa spoljnim svetom.

1/6 Vidi galeriju Slovenačka policija otkrila je jednu od najvećih ilegalnih fabrika cigareta u Evropi, u kojoj su 34 radnika držana u nehumanim uslovima. Zaplenjeno je 28 miliona cigareta i 44 tone duvana, a procenjena vrednost izbegnutih akciza premašuje 9,8 miliona evra. Foto: MUP Slovenije

Prema njihovim iskazima, radili su po 12 sati dnevno, često osećajući vrtoglavicu zbog izloženosti duvanu i hemikalijama.

Hranu im je donosio muškarac koji im je davao radna uputstva i pritom ih vređao, a obroci ponekad nisu bili dovoljni.

Zbog nedostatka prirodnog svetla nisu mogli da razlikuju dan od noći.

Policija sumnja da grupa pronađena u pogonu nije bila prva koja je tamo radila.

"Jedva su čekali da ih neko pronađe i spase"

Direktor slovenačke Uprave kriminalističke policije Mitja Jager izjavio je na konferenciji za medije da je radnicima nakon otkrivanja fabrike obezbeđena pomoć.

Istražitelji su pritom morali da vode računa i o njihovom bezbednom zbrinjavanju.

"Tvrde da nikada ne bi prihvatili posao da su znali istinu. Posebno žele ponovo da vide svoje porodice, a naročito decu. Policajcima su rekli da su jedva čekali da ih neko pronađe i spase", rekao je Jager.

Svih 34 radnika dobilo je status žrtava trgovine ljudima.

Obezbeđeni su im siguran smeštaj, hrana, psihosocijalna i pravna pomoć, kao i podrška prilikom povratka u domovinu.

Ilegalna fabrika nalazila se u prostoru bivše rafinerije Nafta na području Pomurja.

Prema rečima Dušana Pečnika iz slovenačke Finansijske uprave (FURS), bila je opremljena savremenim mašinama za obradu duvana, proizvodnju cigareta i pakovanje.

Pronađeno 28 miliona cigareta

"U tim prostorijama proizvodili su cigarete na veoma modernoj i dobro opremljenoj proizvodnoj liniji. Tamo su bile mašine za obradu duvana, mašina za izradu cigareta ogromnog kapaciteta i dve linije za pakovanje. Ta mašina doslovno izbacuje cigarete", opisao je Pečnik.

Tokom pretresa pronađeno je približno 14 miliona cigareta, 44 tone duvana i velika količina duvanskog otpada koji je mogao ponovo da se upotrebi u proizvodnji.

Policija je zaustavila i kamion sa dodatnih 14 miliona cigareta, a otkriveno je i skladište sirovina i materijala za proizvodnju na području Celja.

Procenjeni iznos neplaćenih akciza premašuje 9,8 miliona evra.

Od toga se 2,1 milion evra odnosi na cigarete pronađene u pogonu, 5,6 miliona na duvan, a još 2,1 milion na cigarete u kamionu.

U te iznose nije uračunat PDV.

Istražitelji još utvrđuju poreklo sirovina i tržište kojem su cigarete bile namenjene.

Budući da su natpisi na pakovanjima bili na engleskom jeziku, pretpostavljaju da je roba trebalo da završi u Velikoj Britaniji ili Irskoj.

Dvojica Slovenaca osumnjičena, jedan je u bekstvu

Slovenački Nacionalni istražni biro (NPU) sumnjiči dvojicu slovenačkih državljana sa područja Maribora da su sa nepoznatim saučesnicima učestvovali u međunarodnoj kriminalnoj grupi.

Jedan je uhapšen i izveden pred istražnog sudiju, koji ga je nakon saslušanja pustio na slobodu, dok se za drugim traga.

Policija je do sada sprovela više od devet pretresa kuća i prikupila informacije od više od 50 osoba.

Postupak vodi Specijalizovano državno tužilaštvo, a za trgovinu ljudima osumnjičenima preti do 15 godina zatvora, dok je za utaju poreza predviđena kazna do 12 godina.

U istrazi učestvuju i hrvatska policija, Evropol, kao i policije Bosne i Hercegovine, Srbije, Severne Makedonije, Crne Gore, Austrije, Mađarske i Italije.