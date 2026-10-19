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Dvojica Sirijaca, koji su se ranije u toku dana u pratnji svojih advokata predali policiji, priznali su da su vozilom probili zaštitnu ogradu na međunarodnom aerodromu Lajpcig-Hale u Nemačkoj, saopštila je policija Lajpciga.

U saopštenju, koje prenosi privatna televizija NTV, navodi se da su muškarci priznali da su vozilom napravili rupu u zaštitnoj ogradi aerodroma dok se jedan od njih pripremao da polaže vozački ispit.

Prema rečima portparola aerodroma Uvea Šuharta, oštećeni deo ograde nalazi se na javno dostupnom putu koji je predviđen za hitne službe, poput vatrogasne službe a jedina kamera na tom delu predviđena je za operativne svrhe aerodroma i nije snimala u trenutku incidenta.

1/11 Vidi galeriju Nemačka šalje 300 specijalaca za odbranu od dronova na aerodrome nakon incidenta sa bespilotnom letelicom punom eksploziva u Lajpcigu Foto: FILIP SINGER/EPA, Hendrik Schmidt/DPA

U saopštenju policije, koje prenosi Špigl, navodi se da su muškarci starosti 20 i 32 godine policiji rekli da su se vozili u putničkom automobilu u okolini aerodroma, kada je mlađi muškarac izgubio kontrolu nad vozilom i navodno je probio ogradu aerodroma.

Muškarci su policiji rekli da su zatim napustili mesto nesreće automobilom.

Muškarac (32), koji je tvrdio da je vlasnik automobila, odbio je da pruži bilo kakve dodatne informacije, a istražitelji su vozilo kojim je navodno probijena zaštitna ograda aerodroma pronašli u prostorijama auto-salona.

1/10 Vidi galeriju Napad dronom na aerodromu u Lajpcigu Foto: Hendrik Schmidt/DPA, FILIP SINGER/EPA, Sebastian Willnow/DPA

Prema rečima istražitelja, mlađi muškarac ne poseduje važeću vozačku dozvolu a po nalogu dežurnog sudije pretraženi su njegov stan i vozilo, koje je zaplenjeno.

Dvadesetogodišnjak je sada pod istragom zbog sumnje da je vozio bez dozvole i da je napustio mesto nesreće, dok je tridesetdvogodišnjak optužen da je omogućio vožnju bez dozvole.

Nemačka policija juče je započela istragu incidenta na aerodromu Lajpcig-Hale u kome je, kako se sumnja, vozilo probilo zaštitnu ogradu od žičane mreže i bodljikave žice, prešlo nekoliko metara a zatim napustilo krug aerodroma.

Policija je ranije saopštila da veruje da je nepoznati automobil uleteo na aerodromski teren pored ruskih teretnih aviona "Antonov" koji su tamo bili parkirani.

Rupa u ogradi je otkrivena u subotu oko 23:00 sati, a nakon incidenta letovi na severnoj strani aerodroma bili su nekoliko sati obustavljeni.

U avgustu su istražitelji otkrili dron napunjen eksplozivom u blizini piste na istom aerodromu, što je događaj za koji su nemački zvaničnici kasnije okrivili Rusiju. Rusija je demantovala ove optužbe.