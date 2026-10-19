Slušaj vest

Šest osoba, među kojima troje dece, poginulo je u ruskom napadu dronom na park u mestu Nova Vodolaha, u Harkovskoj oblasti na severoistoku Ukrajine, saopštio je regionalni guverner Oleh Sinehubov.

Dron je pogodio centralni park u kojem se u tom trenutku nalazilo mnogo ljudi, uključujući porodice sa decom, izjavio je ukrajinski ministar unutrašnjih poslova Ivan Vigivski. Među poginulima su beba koja je bila u kolicima i dve žene.

Guverner Sinehubov je prvobitno saopštio da je u napadu povređeno najmanje 15 osoba, uključujući sedmoro dece. Kasnije je potvrdio da je broj poginulih porastao na šest, među kojima je troje dece.

Napad se dogodio oko 16:30 sati po lokalnom vremenu, saopštilo je tužilaštvo Harkovske oblasti. Prema preliminarnim nalazima, ruske snage su u napadu koristile dron "Geran-3".

- Ovo ne može da se tretira kao samo još jedna vest. Svet ne sme da se navikne na ubijanje ukrajinske dece i civila - poručio je ukrajinski ombudsman za ljudska prava Dmitro Lubinec u objavi na Telegramu.

Tužilaštvo je pokrenulo predistražni postupak zbog sumnje na ratni zločin. Sinehubov je naveo i da su ruske snage tokom prethodnog dana napale grad Harkovi još 17 naselja u okolini, pri čemu je povređeno 11 osoba.

Ovim povodom se na društvenoj mreži "Iks" oglasio i ukrajinski predsednik, Volodimir Zelenski.

- Užasavajući ruski napad u Harkovskoj oblasti. "Šahid" je direktno pogodio ljude - u parku, pored jednog običnog kafića. Čist zločin. Ubijeno je šest osoba, među njima i deca. Devojčica Angelina, koja je bila u kolicima, ubijena je u napadu. Imala je tek nešto više od godinu dana, rođena je u avgustu 2025. godine. Njena majka se zvala Ina. Preminula je u bolnici. Druga ubijena devojčica imala je 11 godina. Izražavam saučešće njihovim porodicama i najbližima. Još 14 osoba je povređeno, među njima i šestoro dece - napisao je Zelenski.

On se potom zahvalio svima koji podržavaju Ukrajinu u ovakvim okolnostima i pomažu joj da obara "šahide", presreće rakete i zaustavlja ruske napade.

- Ovo su užasavajuće fotografije, ali iza njih stoje uništeni životi i istina o ovom ratu. Životi moraju biti zaštićeni. Ukrajini je potrebna protivvazdušna odbrana. Ne može se razmišljati o zarađivanju novca sa Rusijom sve dok ona nastavlja svoj besmisleni rat. Tražimo da sankcije Rusiji ostanu na snazi sve dok se ubijanje nastavlja - napisao je Zelenski.

On je pozvao Ameriku "da bude snažna i da primeni zakon Lindzija Grejema".

1/3 Vidi galeriju Volodmir Zelenski, Jevhen Hmara i Mihail Drapatij Foto: Facebook Printscreen