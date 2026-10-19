BEBA ANGELINA UBIJENA U KOLICIMA, UMRLA I NJENA MAJKA! Dron pogodio parkić pun dece, ima mrtvih i ranjenih! Zelenski objavio UZNEMIRUJUĆE slike! (FOTO)
- Ukrajinske vlasti navode da je povređeno najmanje 15 ljudi, a napad je izveden dronom "Geran-3" oko 16:30 po lokalnom vremenu
- Tužilaštvo je pokrenulo postupak zbog sumnje na ratni zločin, a Zelenski je objavio uznemirujuće fotografije i zatražio jaču podršku Zapada
Šest osoba, među kojima troje dece, poginulo je u ruskom napadu dronom na park u mestu Nova Vodolaha, u Harkovskoj oblasti na severoistoku Ukrajine, saopštio je regionalni guverner Oleh Sinehubov.
Dron je pogodio centralni park u kojem se u tom trenutku nalazilo mnogo ljudi, uključujući porodice sa decom, izjavio je ukrajinski ministar unutrašnjih poslova Ivan Vigivski. Među poginulima su beba koja je bila u kolicima i dve žene.
Guverner Sinehubov je prvobitno saopštio da je u napadu povređeno najmanje 15 osoba, uključujući sedmoro dece. Kasnije je potvrdio da je broj poginulih porastao na šest, među kojima je troje dece.
Napad se dogodio oko 16:30 sati po lokalnom vremenu, saopštilo je tužilaštvo Harkovske oblasti. Prema preliminarnim nalazima, ruske snage su u napadu koristile dron "Geran-3".
- Ovo ne može da se tretira kao samo još jedna vest. Svet ne sme da se navikne na ubijanje ukrajinske dece i civila - poručio je ukrajinski ombudsman za ljudska prava Dmitro Lubinec u objavi na Telegramu.
Tužilaštvo je pokrenulo predistražni postupak zbog sumnje na ratni zločin. Sinehubov je naveo i da su ruske snage tokom prethodnog dana napale grad Harkovi još 17 naselja u okolini, pri čemu je povređeno 11 osoba.
Ovim povodom se na društvenoj mreži "Iks" oglasio i ukrajinski predsednik, Volodimir Zelenski.
- Užasavajući ruski napad u Harkovskoj oblasti. "Šahid" je direktno pogodio ljude - u parku, pored jednog običnog kafića. Čist zločin. Ubijeno je šest osoba, među njima i deca. Devojčica Angelina, koja je bila u kolicima, ubijena je u napadu. Imala je tek nešto više od godinu dana, rođena je u avgustu 2025. godine. Njena majka se zvala Ina. Preminula je u bolnici. Druga ubijena devojčica imala je 11 godina. Izražavam saučešće njihovim porodicama i najbližima. Još 14 osoba je povređeno, među njima i šestoro dece - napisao je Zelenski.
On se potom zahvalio svima koji podržavaju Ukrajinu u ovakvim okolnostima i pomažu joj da obara "šahide", presreće rakete i zaustavlja ruske napade.
- Ovo su užasavajuće fotografije, ali iza njih stoje uništeni životi i istina o ovom ratu. Životi moraju biti zaštićeni. Ukrajini je potrebna protivvazdušna odbrana. Ne može se razmišljati o zarađivanju novca sa Rusijom sve dok ona nastavlja svoj besmisleni rat. Tražimo da sankcije Rusiji ostanu na snazi sve dok se ubijanje nastavlja - napisao je Zelenski.
On je pozvao Ameriku "da bude snažna i da primeni zakon Lindzija Grejema".
- Pozivamo Evropu da nastavi da nas podržava. Tražimo da se učini sve što je moguće kako bi se uspostavio mir i garantovala bezbednost. Ukrajina želi mir. Rusija je ta koja sve ovo vreme insistira na nastavku ubijanja. Svet ima dovoljno snage da zaustavi rat. Ta snaga konačno mora da bude upotrebljena protiv ubica - zaključio je Zelenski.
(Kurir.rs/Kyiv Independent)