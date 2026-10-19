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Francuske vlasti uvele su policijski čas u pojedinim delovima Pariza, dok su u Lionu najavljena noćna ograničenja okupljanja i demonstracija, nakon nasilnih nereda koji su tokom vikenda potresli više francuskih gradova. Policija je zabranila kretanje u određenim delovima prestonice tokom noći između ponedeljka i utorka, a uvedene su i dodatne mere zabrane okupljanja i nošenja opasnih predmeta.

Prema saopštenju pariske policijske prefekture, zabrana kretanja važi od ponedeljka, 19. oktobra, u 23.00 časa do utorka, 20. oktobra, u 6.00 časova ujutru.

Ograničenja obuhvataju određene delove francuske prestonice, uključujući centralni deo Trga Republike, gde su se demonstranti okupljali tokom vikenda, kao i trgovačku četvrt Le Al.

U Parizu zabranjena okupljanja i nošenje opasnih predmeta

Pariska policija uvela je i posebnu zabranu okupljanja, koja stupa na snagu u ponedeljak u 20.00 časova i traje do utorka u 6.00 časova.

U okviru uvedenih mera zabranjeno je nošenje oružja, pirotehničkih sredstava i opasnih zapaljivih materija, uključujući benzin, naftu i gas.

Odluka je doneta nakon vikenda tokom kojeg su se demonstranti okupljali na Trgu Republike i drugim lokacijama u prestonici, dok su vlasti nastojale da spreče nove incidente i nasilne sukobe.

Policijski čas ne odnosi se na čitav Pariz, već na određena područja obuhvaćena odlukom policijske prefekture.

1/23 Vidi galeriju Francuska Pariz protesti nemiri Foto: YOAN VALAT/EPA, MOHAMMED BADRA/EPA

Noćna ograničenja uvedena i u Lionu

Istovremeno, prefektura departmana Rona najavila je ograničenja u Lionu, gradu na jugoistoku Francuske.

Kako prenose Frans 24 i BFMTV, mere stupaju na snagu u ponedeljak u 21.00 čas i traju do utorka u 6.00 časova ujutru.

Prema pisanju lista Figaro, zabrana se odnosi na demonstracije i protestne povorke u centru grada.

Time su francuske vlasti proširile bezbednosne mere na još jedan veliki grad, nastojeći da spreče ponavljanje nasilja tokom noćnih sati.

Makron odbio ostavku ministra unutrašnjih poslova

Francuski predsednik Emanuel Makron odbio je ostavku ministra unutrašnjih poslova Lorana Nunjeza, koji je u nedelju ponudio da napusti funkciju nakon talasa nasilja širom zemlje.

1/7 Vidi galeriju Susret Makrona i Tuska u Gdanjsku Foto: Adam Warzawa/PAP

Kako je u ponedeljak saopštila Jelisejska palata, Makron je odbio ostavku "s obzirom na potrebu za kontinuitetom komandovanja snagama reda u trenutnim okolnostima".

Francuski predsednik naložio je Nunjezu da preduzme sve neophodne korake kako bi se obezbedila potpuna transparentnost u vezi sa propustima u planiranju i prikupljanju obaveštajnih podataka koji su doveli do nasilja.

Makron je takođe zatražio da se "nove policijske taktike na terenu uvedu što je pre moguće" kako bi se zaustavili neredi.

Odluka francuskog predsednika usledila je nakon što su nasilni incidenti otvorili pitanja o spremnosti policije i bezbednosnih službi da spreče razaranja tokom masovnih demonstracija.

Policijski čas i u drugim francuskim gradovima

Prema pisanju agencije Asošijeted pres (AP), pariska policija je saopštila da su ograničenja uvedena radi zaštite ljudi i imovine od nasilja i pljački.

Francuski premijer Sebastijen Lekornu zatražio je od lokalnih vlasti da uvedu ograničene i ciljane policijske časove u područjima u kojima postoji opasnost od ponavljanja nasilja.

1/18 Vidi galeriju Sebastijan Lekornu Foto: Christophe Ena/AP, IAN LANGSDON / POOL/AFP POOL

Slične mere uvedene su i u drugim francuskim gradovima, uključujući Lil, Due, Vatini i Dene, gde se pojedina ograničenja odnose na maloletnike.

Najmanje 2.400 uhapšenih nakon nasilnih protesta

Najmanje 2.400 ljudi uhapšeno je širom Francuske nakon talasa nasilnih protesta, saopšteno je prema izveštaju agencije AP.

U nedelju uveče grupe izgrednika palile su kontejnere za smeće, bicikle i druge predmete na ulicama, dok su prodavnice i drugi poslovni objekti pljačkani u Parizu, Lionu, Marselju i drugim gradovima.

Nasilje je usledilo nakon demonstracija održanih u subotu širom Francuske, tokom kojih su građani protestovali zbog rastućih troškova života i loših uslova u školama.

U pojedinim gradovima protesti su prerasli u ozbiljne nerede, praćene sukobima sa policijom, podmetanjem požara i uništavanjem imovine.

U Parizu su paljeni automobili, razbijani izlozi i pljačkane prodavnice, dok je policija intervenisala protiv nasilnih grupa.

U Lionu je tokom nereda požar zahvatio zgradu turističke organizacije, a ozbiljni incidenti zabeleženi su i u drugim delovima zemlje.