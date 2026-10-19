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Trinaestogodišnji učenik osumnjičen je da je u ponedeljak nožem povredio nastavnicu i drugog učenika u školi u rumunskom gradu Bistrici.

Lokalni mediji izveštavaju da je dečak na društvenim mrežama objavljivao poruke o svojim planovima neposredno pre napada, prenosi Rojters.

Evropske škole suočile su se ove godine sa nizom napada, između ostalog u Poljskoj, Francuskoj i Švedskoj. Vlasti su u pojedinim slučajevima ukazivale na ulogu društvenih mreža i internet potkultura koje veličaju ubistva i mogu da podstiču nasilje.

Rumunska policija saopštila je da je oko 8:40 časova dobila prijavu da je učenik sedmog razreda jedne škole u Bistrici navodno nožem napao nastavnicu i drugog učenika.

Pravosudni izvor rekao je Rojtersu da se protiv trinaestogodišnjaka vodi istraga zbog sumnje na pokušaj teškog ubistva. Međutim, pošto je reč o maloletniku, on neće biti izveden pred sud. Rojters nije uspeo da stupi u kontakt sa njegovim advokatom.

Prema rečima izvora, dečak je na TikToku objavljivao poruke u kojima je pozivao na nasilje. Ipak, tužioci moraju da pregledaju njegove digitalne uređaje pre nego što donesu zaključke. TikTok se za sada nije oglasio povodom slučaja.

Nekoliko lokalnih medija objavilo je da je dečak na internetu govorio o svojim namerama neposredno pre napada.

Na jednoj fotografiji, koju su objavili lokalni mediji, vidi se dečak kako se fotografiše u ogledalu kupatila, sa nožem i kacigom na kojoj je kamera. Na drugoj fotografiji vidi se njegova ruka koja pokazuje znak "OK".

Ispod fotografija nalazila se poruka na engleskom jeziku: "To je to, momci. Pripremao sam se za ovo osam meseci, vidimo se u Valhali."

Rojters nije mogao nezavisno da potvrdi autentičnost ovih objava. Njihov sadržaj podseća na objave napadača koji je ranije ovog meseca ubio školskog domara u istočnoj Poljskoj.