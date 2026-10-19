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Evropska komisija odbacila je mogućnost obnavljanja uvoza ruskog gasa, uprkos navodnom američkom predlogu da se kupovina ovog energenta ponovo pokrene u okviru budućeg mirovnog sporazuma za Ukrajinu, prenosi Interfaks 19. oktobra.

Portparolka Evropske komisije Paula Pinjo izjavila je u Briselu da će Evropska unija ostati pri dosadašnjem stavu o ruskim energentima i sankcijama. Ona je odgovarala na pitanja o tome da li je američki predlog razmatran sa evropskim zvaničnicima.

Njujork tajms je ranije objavio, pozivajući se na izvore upoznate sa pregovorima, da američki predlog predviđa da Evropa ponovo počne da kupuje velike količine ruskog gasa.

Takođe je navedeno da bi Ukrajina mogla da razmotri ponovno otvaranje gasovoda koji su ranije korišćeni za transport ruskog gasa u Evropu.

1/7 Vidi galeriju Konferencija za medije Trampa i Putina Foto: Drew ANGERER / AFP / Profimedia, Wu Xiaoling / Xinhua News / Profimedia

Brisel odbacuje promenu politike prema ruskim energentima

"Što se nas tiče, ostajemo pri svom ranijem stavu", izjavila je Pinjo.

Ona je podsetila na stav predsednice Evropske komisije Ursule fon der Lajen da sankcije Rusiji neće biti ukinute sve dok Moskva ne okonča rat protiv Ukrajine.

Pinjo je ukazala i na zaključke Evropskog saveta od 15. i 16. oktobra, u kojima je izraženo žaljenje zbog ranije odluke Vašingtona da ukine sankcije na rusko dizel gorivo.

Naglasila je da bi koordinisane transatlantske sankcije mogle da odigraju odlučujuću ulogu u okončanju rata.

Prema izvoru na koji se poziva Interfaks, američki pregovarači Stiv Vitkof i Džared Kušner predstavili su predlog o gasu predstavnicima Kijeva i Brisela.

1/8 Vidi galeriju Sastanak Trampa i Putina Foto: Kremlin Press Office / Zuma Press / Profimedia, Gavriil GRIGOROV / AFP / Profimedia

Američki mirovni plan predviđa zamrzavanje fronta i obnovu energetskih veza

Predlog o gasu pojavio se kao deo šireg američko-evropskog mirovnog okvira koji bi podrazumevao zamrzavanje borbi duž trenutne linije fronta.

Prema tom planu, teritorije pod ruskom okupacijom, uključujući delove Donjecke i Luganske oblasti, ostale bi pod kontrolom Moskve dok se pregovori nastavljaju.

Nacrt takođe predviđa obiman mehanizam finansiranja obnove Ukrajine, u koji bi bile uključene Svetska banka i investiciona kompanija Blekrok.

Istovremeno, Ukrajini bi bile ponuđene zapadne bezbednosne garancije uporedive sa članom 5 Severnoatlantskog ugovora, koji predviđa kolektivnu odbranu članica NATO-a.

Jedna od energetskih opcija o kojima se razgovara podrazumeva korišćenje gasovoda i naftovoda za transport ruskog gasa i nafte u Evropu, pri čemu bi prihodi bili podeljeni između Ukrajine i Rusije.

Takav aranžman bio bi povezan i sa vremenskim planom za postepeno ukidanje sankcija Moskvi.