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Papa Lav XIV razgovarao je telefonom sa ukrajinskim predsednikom Volodimirom Zelenskim o teškoj humanitarnoj situaciji u gradu Oleški u Hersonskoj oblasti, koji je pod ruskom kontrolom, i pozvao na saradnju obe strane kako bi se omogućila dostava humanitarne pomoći i dobrovoljna i bezbedna evakuacija civila, saopšteno je u ponedeljak iz pres-službe Vatikana.

U saopštenju se navodi da je papa tokom razgovora ponovo ukazao na tešku situaciju u Oleškiju i podsetio na zahtev za uspostavljanje humanitarnog primirja koji je ranije uputio ruskom predsedniku Vladimiru Putinu.

Lav XIV, preneo je Vatkian njuz, ponovio je i posvećenost Svete stolice dijalogu i miru.

Papa nastoji da pronađe hitno rešenje za situaciju u Oleškiju, gradu na levoj obali Dnjepra, u Hersonskoj oblasti, gde stanovništvo trpi posledice rata, a mogućnosti za izlazak iz grada gotovo da ne postoje.

Tokom telefonskog razgovora sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom 16. oktobra, dok se još nalazio na lečenju u rimskoj bolnici Đemeli, papa je zatražio humanitarno primirje kako bi se omogućili dopremanje hrane i medicinske pomoći, kao i dobrovoljna i bezbedna evakuacija civila.

Papa, prema navodima medinja, nastoji da pronađe hitno rešenje za situaciju u Oleškiju, gradu na levoj obali Dnjepra, u Hersonskoj oblasti, gde stanovništvo trpi posledice rata, a mogućnosti za izlazak iz grada gotovo da ne postoje.

Prema ukrajinskim izvorima, u gradu živi oko 2.000 ljudi, među kojima je pedesetak dece.

Stanovnici su mesecima bez vode, struje, lekova i hitne pomoći.

Most koji povezuje Oleški sa Hersonom je uništen, dok su putevi izvan grada i u okolnim selima minirani, što dodatno otežava evakuaciju.

Ukrajinske vlasti optužuju ruske snage da blokiraju humanitarne prolaze, dok Moskva odgovornost prebacuje na Kijev.