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Četiri osobe ranjene su u pucnjavi koja se dogodila rano u nedelju u blizini bolnice Loreto u Čikagu, saopštila je policija.

Jedan od povređenih, muškarac star 45 godina, nalazi se u kritičnom stanju, dok su preostale tri žrtve zadobile povrede koje, prema dostupnim informacijama, nisu opasne po život.

Policija Čikaga saopštila je da su policajci reagovali na dojavu o pucnjavi u bloku 600 ulice Saut sentral avenju, nedaleko od bolnice Loreto.

Prema navodima policije, četrdesetpetogodišnji muškarac stajao je na trotoaru kada se pored njega zaustavilo nepoznato lice u sportskom terenskom vozilu (SUV) i otvorilo vatru.

Muškarac je pogođen više puta i prevezen u bolnicu Maunt Sinaj, gde je zadržan u kritičnom stanju.

Nakon pucnjave, još tri osobe javile su se u lokalne bolnice sa prostrelnim ranama.

Među njima je tridesetdevetogodišnja žena, koja je zadobila prostrelnu ranu grudnog koša i sama došla u bolnicu Loreto. Prema policijskim informacijama, ona je u dobrom stanju.

U istu bolnicu samostalno je došao i tridesetogodišnji muškarac sa prostrelnim ranama vrata i levog ramena. I on je, prema navodima policije, u dobrom stanju.

Četvrta žrtva, dvadesetosmogodišnji muškarac, zadobila je dve prostrelne rane u predelu lica. On je sam otišao u bolnicu Stroger i nalazi se u dobrom stanju.