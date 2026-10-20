IZ TERENCA PUCALI NA MUŠKARCA U BLIZINI BOLNICE! Ranjene četiri osobe, zastrašujuća scena u Čikagu
Četiri osobe ranjene su u pucnjavi koja se dogodila rano u nedelju u blizini bolnice Loreto u Čikagu, saopštila je policija.
Jedan od povređenih, muškarac star 45 godina, nalazi se u kritičnom stanju, dok su preostale tri žrtve zadobile povrede koje, prema dostupnim informacijama, nisu opasne po život.
Policija Čikaga saopštila je da su policajci reagovali na dojavu o pucnjavi u bloku 600 ulice Saut sentral avenju, nedaleko od bolnice Loreto.
Prema navodima policije, četrdesetpetogodišnji muškarac stajao je na trotoaru kada se pored njega zaustavilo nepoznato lice u sportskom terenskom vozilu (SUV) i otvorilo vatru.
Muškarac je pogođen više puta i prevezen u bolnicu Maunt Sinaj, gde je zadržan u kritičnom stanju.
Nakon pucnjave, još tri osobe javile su se u lokalne bolnice sa prostrelnim ranama.
Među njima je tridesetdevetogodišnja žena, koja je zadobila prostrelnu ranu grudnog koša i sama došla u bolnicu Loreto. Prema policijskim informacijama, ona je u dobrom stanju.
U istu bolnicu samostalno je došao i tridesetogodišnji muškarac sa prostrelnim ranama vrata i levog ramena. I on je, prema navodima policije, u dobrom stanju.
Četvrta žrtva, dvadesetosmogodišnji muškarac, zadobila je dve prostrelne rane u predelu lica. On je sam otišao u bolnicu Stroger i nalazi se u dobrom stanju.
Policija za sada nije iznela dodatne detalje o pucnjavi. Detektivi Čikaške policije iz Četvrte oblasti istražuju okolnosti incidenta, a identitet osumnjičenog i motiv napada nisu objavljeni.
(Kurir.rs/ABC News)