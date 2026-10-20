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Načelnik Generalštaba Izraelskih odbrambenih snaga (IDF) general-potpukovnik Ejal Zamir naredio je vojsci da podigne nivo pripravnosti pred izbore sledeće nedelje i da otkaže odsustvo vojnika, saopšteno je danas iz njegovog kabineta.

U saopštenju se navodi da je Zamir jutros održao sastanak sa višim oficirima, tokom kojeg je naglasio "da je misija Izraelskih odbrambenih snaga da omoguće da se demokratski izbori održe po planu i bezbedno", prenosi Tajms of Izrael.

Zamir je rekao i da je vojska "u najvišem stanju pripravnosti i da će nastaviti da održava visok nivo budnosti i spremnosti na svim frontovima" u narednom periodu.

(Kurir.rs/Tanjug)

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