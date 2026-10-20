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Evropski savet bi sledećeg marta mogao da se održi u Rimu, čime bi se odstupilo od odredbi Ugovora koje predviđaju da je Brisel jedini grad u kome se održavaju formalni samiti, prenosi danas Stampa.

Zvanična odluka još nije doneta, delimično zato što je potreban jednoglasan dogovor svih država članica, ali kancelarija predsednika Evropskog saveta, Antonija Košte, već radi na tome.

Stampa navodi da izgleda da je najveća prepreka prevaziđena, i da je Belgija, čiji je premijer Bart De Vever, saveznik italijanske premijerke Đorđe Meloni, izrazila spremnost da se odrekne organizovanja samita u martu, kako bi se omogućilo da on bude održan u Rimu, čime bi se obezbedila međunarodna pažnja za Meloni, koja je i lidera stranke Braća Italije, uoči predstojećih opštih izbora.

Ocenjuje se da zvaničan razlog za ovaj potez nije povezan sa italijanskom predizbornom kampanjom, već za to što će se 25. marta navršiti sedamdeseta godišnjica potpisivanja Rimskog ugovora, kojim je osnovana Evropska ekonomska zajednica i stvoreno prvo zajedničko tržište među šest zemalja osnivača - Italije, Francuske, Nemačke, Belgije, Holandije i Luksemburga.