izbori u izraelu zakazani su za 27. oktobar

izbori u izraelu zakazani su za 27. oktobar

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Lider izraelske stranke Plavo-belo Beni Gancsaopštio je da se povlači iz predstojeće izborne trke, samo osam dana uoči izbora zakazanih za 27. oktobar.

Njegovo povlačenje usledilo je nakon višemesečnih istraživanja javnog mnjenja koja su pokazivala da njegova stranka ne uspeva da pređe izborni prag, prenosi Tajms of Izrael.

Beni Ganc Foto: JACK GUEZ / AFP / Profimedia

U kratkom saopštenju Ganc je poručio da će nastaviti da se zalaže za jedinstvo, iako više neće učestvovati u izbornoj trci, ocenivši da je to "jedino rešenje koje će sprečiti novu katastrofu i zaštititi Izrael od svih izazova, u zemlji i inostranstvu".

On je prošlog meseca izjavio za Tajms of Izrael da će obustaviti izbornu kampanju ukoliko istraživanja javnog mnjenja sprovedena tokom poslednje nedelje kampanje pokažu da stranka Plavo-belo neće uspeti da uđe u izraelski parlament.

Stranka Plavo-belo će se ipak naći na glasačkom listiću na dan izbora, navodi Tajms of Izrael.