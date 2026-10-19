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Saudijski princ Mohamed al-Fajsal je 1977. godine predložio da se ledeni bregovi sa Antarktika dovlače na Bliski istok radi snabdevanja pijaćom vodom.

Da bi pokazao izvodljivost ideje, organizovao je eksperiment sa transportom glečerskog leda sa Aljaske do univerziteta u Ajovi.

Saudijski princ Mohamed al-Fajsal imao je 1977. godine ambicioznu ideju – ogromne ledene bregove sa Antarktika trebalo je dovući do Bliskog istoka i tako obezbediti velike količine pijaće vode. Da bi pokazao da njegova zamisao nije nemoguća, organizovao je neobičan eksperiment.

1/6 Vidi galeriju Saudijski princ Mohamed al-Fajsal i led sa Arktika Foto: Youtube Printscreen, ISU Library

Sa Aljaske je do Ajove dopremljen blok glečerskog leda težak oko 1,1 tonu, mada su pojedini kasniji izvori navodili čak dve tone. Za transport su bili potrebni ronioci, helikopter, avion i kamion-hladnjača.

Led je stigao na Državni univerzitet Ajove, gde je u oktobru 1977. održana Međunarodna konferencija o korišćenju ledenih bregova. Okupila je oko 200 stručnjaka iz 18 zemalja koji su razmatrali mogućnost korišćenja polarnih ledenih masa kao izvora pijaće vode.

Plan vredan 100 miliona dolara

Saudijska Arabija već je mnogo ulagala u desalinizaciju morske vode, a princ je tražio alternativu. Njegova ideja bila je jednostavna: umesto da ogromne količine slatke vode iz ledenih bregova završe u okeanu, mogle bi da budu transportovane do područja u kojima vode nema dovoljno.

Plan je predviđao da se sa Antarktika dovuče ledeni breg težak oko 100 miliona tona. Bio bi obložen izolacionim materijalima kako bi se usporilo topljenje, a zatim bi ga snažni tegljači mesecima vukli do Arabijskog poluostrva.

Tadašnje procene govorile su da bi putovanje trajalo oko osam meseci i koštalo približno 100 miliona dolara. Računalo se i da bi tokom puta moglo da se istopi oko 20 odsto ledene mase.

Ideja je, međutim, imala ozbiljne prepreke. Ledeni breg morao bi da pređe hiljade kilometara, prođe kroz snažne morske struje i stigne u sve toplije vode.

Američki stručnjak za polarne oblasti Vilford Viks slikovito je upozorio da bi tegljači, kada pređu ekvator, mogli da otkriju da iza njih više nema ledenog brega – već samo konopac.

Pored topljenja, postojala je opasnost da se ledena masa raspadne tokom puta, kao i pitanje kako bi ogromne količine vode bile skladištene i distribuirane nakon dolaska.

Hiljadama godina star led završio u piću

Veliki ledeni breg nikada nije stigao do Saudijske Arabije, ali je demonstracija iz Ajove dobila neočekivan kraj.

Blok glečerskog leda dopremljen sa Aljaske, za koji se procenjivalo da je star nekoliko hiljada godina, razbijen je na manje komade. Deo tog leda završio je u pićima učesnika konferencije.

Tako je eksperiment koji je trebalo da pokaže kako bi ledeni bregovi jednog dana mogli da pomognu u rešavanju nestašice pijaće vode završio kao izuzetno skup izvor kockica leda.