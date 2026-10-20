ODLUČIVALI DA LI OSTAJU POD VLAŠĆU OTAVE ILI IDU NA OBAVEZUJUĆI REFERENDUM O NEZAVISNOSTI

ODLUČIVALI DA LI OSTAJU POD VLAŠĆU OTAVE ILI IDU NA OBAVEZUJUĆI REFERENDUM O NEZAVISNOSTI

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Stanovnici kanadske pokrajine Alberta izjasnili su se o tome da li žele da ostanu u Kanadi ili će održati obavezujući referendum o nezavisnosti.

Glasačka mesta su zatvorena sa zakašnjenjem u 23 sata po lokalnom vremenu (7 sati ujutru u Srbiji), pošto su neka od birališta otvorena kasnije nego što je zvanično planirano.

BBC navodi da su ušravo stigli prvi rezultati koji ne deluju dobro za stanovnike Alberte koji žele odvajanje od Kanade.

Novinarka britanskog medijskog servisa nalazi se na proseparatističkom skupu u Edmontonu, gde su se optimistični razgovori brzo utišali kada su prisutni videli preliminarne rezultate koji pokazuju da je 76,5 odsto ljudi glasalo za ostanak u Kanadi, a 23,5 odsto se izjasnilo za održavanje referenduma o nezavisnosti.

- Liberalne laži! Molim vas, ne brinite - uzviknula je jedna žena prema televizoru koji je prikazivao rezultate na programu kanadsek državne televizije CBC i počela da teš prisutne.

Separatisti tvrde da zvanična Otava zanemaruje ovu pokrajinu, koja poseduje četvrta najveća nalazišta nafte na svetu.

1/8 Vidi galeriju Pristalice nezavisnosti kanadske pokrajine Alberta Foto: JASON FRANSON/The Canadian Press

Starosedelačko (indijansko) stanovištvo Alberte mesecima je radilo na blokiranju ovog glasanja, tvrdeći da bi odvajanjem od Kanade bili prekršeni sporazume o zemljištu koji su postignuti sa njima.

Alberta nije jedina kanadska pokrajina u kojoj postoji separatistički pokret.

Separatistička Partija Kvebeka pobedila je na izborima održanim ranije ovog meseca u toj pokrajini, ali nije osvojila dovoljno poslaničkih mesta da bi samostalno vladala.

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