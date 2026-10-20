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Broj poginulih u oluji "Adam" i poplavama u Valensiji u Španiji povećan je na četiri, nakon što su u ponedeljak zabeležene još dve žrtve, saopštile su lokalne vlasti.

Navele su da je iz poplavljenog područja spaseno 450 ljudi, a da su spasilačke operacije sprovedene u izuzetno složenim uslovima zbog urušavanja puteva i poplava.

Oluja je donela rekordne padavine i poplave u regionu Levante na Iberijskom poluostrvu i Balearskim ostrvima, prenela je RTVE.

Količina padavina u ponedeljak iznosila je od 600 do 700 litara po kvadratnom metru na južnoj obali Valensije i severnom Alikanteu.

Španija poplave Ibica.png
Španija poplave Ibica Foto: screenshot X/EddyWarman

Španija poplave Ibica.png
Španija poplave Ibica Foto: screenshot X/EddyWarman

Španija poplave Ibica.png
Španija poplave Ibica Foto: screenshot X/EddyWarman

Španija poplave Ibica.png
Španija poplave Ibica Foto: screenshot X/EddyWarman

Spasilački timovi i službe za hitne slučajeve ostaju raspoređene u najteže pogođenim područjima.

(Kurir.rs/Tanjug)

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