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RASTE BROJ ŽRTAVA POPLAVA U ŠPANIJI Oluja "Adam" potopila Valensiju: Poginule četiri osobe, 450 ljudi evakuisano (FOTO, VIDEO)
- Broj poginulih u oluji Adam i poplavama u Valensiji porastao je na četiri, nakon što su lokalne vlasti potvrdile još dve žrtve.
- Iz poplavljenog područja spaseno je 450 ljudi, dok spasilačke ekipe rade u teškim uslovima zbog urušenih puteva i poplava.
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Broj poginulih u oluji "Adam" i poplavama u Valensiji u Španiji povećan je na četiri, nakon što su u ponedeljak zabeležene još dve žrtve, saopštile su lokalne vlasti.
Navele su da je iz poplavljenog područja spaseno 450 ljudi, a da su spasilačke operacije sprovedene u izuzetno složenim uslovima zbog urušavanja puteva i poplava.
Oluja je donela rekordne padavine i poplave u regionu Levante na Iberijskom poluostrvu i Balearskim ostrvima, prenela je RTVE.
Količina padavina u ponedeljak iznosila je od 600 do 700 litara po kvadratnom metru na južnoj obali Valensije i severnom Alikanteu.
Španija poplave Ibica Foto: screenshot X/EddyWarman
Španija poplave Ibica Foto: screenshot X/EddyWarman
Španija poplave Ibica Foto: screenshot X/EddyWarman
Španija poplave Ibica Foto: screenshot X/EddyWarman
Spasilački timovi i službe za hitne slučajeve ostaju raspoređene u najteže pogođenim područjima.
(Kurir.rs/Tanjug)
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