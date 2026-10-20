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Automobil koji je naleteo na nezavisnu australijsku poslanicu Helen Hejns ispred njene kancelarije napravio je polukružno okretanje pre nego što ju je udario, izjavio je danas australijski premijer Entoni Albaneze, opisujući ovaj incident kao "očigledno nameran".

Ona je tokom noći podvrgnuta operaciji i još uvek je u kritičnom stanju nakon što ju je u ponedeljak udario džip u Vangarati, severoistočno od Melburna, prenosi Rojters.

Pozivajući se na anonimne izvore, australijski mediji su preneli da je Hejnsova zbog zadobijenih povreda izgubila jednu nogu, kao i da lekari pokušavaju da joj spasu drugu.

"Jasno je da se ovde radilo o namernom činu. Ovo nije bila nesreća, niti je neko samo proklizao sa puta", rekao je Albaneze za ABC Njuz.

Entoni Albaneze, premijer Australije osudio napad u Sidneju u kojem je ubijeno najmanje 12 osoba, a ranjeno više od 60. On je najavio borbu protiv terorizma. Foto: DEAN LEWINS/AAP, Lukas Coch/AAP

Prve rezultati istrage ukazuju na to da je automobil udario Hejns dok je utovarivala ili istovarivala stvari iz gepeka svog automobila.

Nakon napada uhapšen je 43-godišnji muškarac, a u istragu je uključeno više agencija, među kojima su i antiteroristička služba.

Policija razmatra potencijalne optužbe, uključujući nanošenje povreda javnom zvaničniku, krivično delo za koje je zaprećena maksimalna kazna od deset godina zatvora.

australijska poslanica Helen Hejns
australijska poslanica Helen Hejns Foto: MICK TSIKAS/AAP

"U ovoj fazi deluje da je reč o izolovanom incidentu", izjavila je komesarka australijske federalne policije Krisi Baret.

(Kurir.rs/Tanjug)

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