Kina je spremna da dodatno uskladi svoje razvojne strategije sa Belorusijom i u potpunosti iskoristi pozitivne efekte Sporazuma o trgovini uslugama i investicijama“, izjavio je u ponedeljak kineski premijer Li Ćijang, tokom sastanka sa beloruskim premijerom Aleksandrom Turčinom.

On je istakao da se, pod strateškim vođstvom kineskog predsednika Si Đinpinga i beloruskog predsednika Aleksandra Lukašenka, partnerstvo Kine i Belorusije stabilno razvija, uz konkretne rezultate u bilateralnoj saradnji.

Sledeće godine biće obeleženo 35 godina od uspostavljanja diplomatskih odnosa između Kine i Belorusije. Li je naveo da je Kina spremna da sa Belorusijom neguje tradicionalno prijateljstvo, ojača poverenje, unapređuje saradnju na i doprinosi prosperitetu i blagostanju dveju zemalja.