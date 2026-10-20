Li Ćijang: Kina spremna da dodatno uskladi razvojne strategije sa Belorusijom
Kina je spremna da dodatno uskladi svoje razvojne strategije sa Belorusijom i u potpunosti iskoristi pozitivne efekte Sporazuma o trgovini uslugama i investicijama“, izjavio je u ponedeljak kineski premijer Li Ćijang, tokom sastanka sa beloruskim premijerom Aleksandrom Turčinom.
On je istakao da se, pod strateškim vođstvom kineskog predsednika Si Đinpinga i beloruskog predsednika Aleksandra Lukašenka, partnerstvo Kine i Belorusije stabilno razvija, uz konkretne rezultate u bilateralnoj saradnji.
Sledeće godine biće obeleženo 35 godina od uspostavljanja diplomatskih odnosa između Kine i Belorusije. Li je naveo da je Kina spremna da sa Belorusijom neguje tradicionalno prijateljstvo, ojača poverenje, unapređuje saradnju na i doprinosi prosperitetu i blagostanju dveju zemalja.
Turčin je istakao da je Kina istinski prijatelj i partner Belorusije i da predstavlja primer odgovorne velike sile. Dodao je da su lideri zemalja utvrdili pravac razvoja bilateralnih odnosa.
On je naveo da je Belorusija spremna da iskoristi 35. godišnjicu uspostavljanja diplomatskih odnosa kao priliku za produbljivanje saradnje sa Kinom u oblastima privrede i trgovine, industrije, automobilske industrije i drugim sektorima.
Kineska medijska grupa