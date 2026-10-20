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Italijanska vlada će poslati 500 vojnika da "brane Milano" nakon dva dana nemira tokom kojih su se demonstranti sukobili sa policijom, pljačkali prodavnice i vandalizovali imovinu.

Odluku vlade premijerke Đorđe Meloni sinoć je objavio njen zamenik Mateo Salvini.

Gardijan navodi da se očekuje da će raspoređivanje trupa biti uključeno u paket bezbednosnih mera koje će biti odobrene na sednici kabineta koja bi trebalo da bude održana danas, a dolazi u trenutku kada su prodavnice u centru Milana ranije zatvaraju i zaposleni postavljaju daske na izloge, strahujući od novog nasilja u finansijskoj prestonici Italije.

- Sa reči na dela: 500 dodatnih vojnika da brane Milano - napisao je na društvenim mrežama Salvini, prvi čovek desničarske stranke Liga kojanje koalicioni partner premijerkine partije Braća Italije.

Većina prodavnica u milanskoj ulici Montenapoleone, gde se nalaze luksuzne prodavnice "Šanela", "Tifanija" i "Diora", uklonila je robu iz izloga iz predostrožnosti, dok je sinoć policija patrolirala ulicom, a šačica turista posmatrala te scene.

1/14 Vidi galeriju Razbijeni izlozi prodavnica u Milanu nakon sukoba demonstranata sa policijom Foto: MATTEO CORNER/ANSA

Nekoliko stotina demonstranata sa kapuljačama na glavama, za koje se veruje da su maloletnici, zapalili su kante za smeće i pljačkali prodavnice u centru grada tokom vikenda nakon u početku mirnih demonstracija u subotu zbog loših javnih usluga i rastućih troškova života.

Premijerka Meloni, koja se naredne godine suočava sa parlamentarnim izborima, osudila je nasilje i u ponedeljak održala sastanak sa ministrima i šefovima bezbednosnih agencija kako bi razgovarali o aktuelnoj situaciji.

- Vlada će odlučno odgovoriti na ove napade na državu, uključujući i mere usmerene na suzbijanje maloletničkog nasilja - napisao je na društvenoj mreži X šef diplomatije Antonio Tajani, koji je takođe zamenik premijera kao i Salvini.

Mere protiv omladinskih bandi

Korijere dela Sera je objavio da, u okviru planirane akcije, Meloni razmatra produženje preventivnog pritvora za maloletnike i suzbijanje omladinskih bandi, a neke od odredbi nalaze se u zakonu o bezbednosti koji se trenutno razmatra u parlamentu.

1/9 Vidi galeriju Nasilni protesti u Milanu Foto: ipa-agency.net / Shutterstock Editorial / Profimedia, Francesco Enriquez / Zuma Press / Profimedia, Bremec/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia, ipa-agency.net / Shutterstock Editorial / Profimedia, Francesco Enriquez / Zuma Press / Profimedia

Italijanska policija je saopštila da je privela 271 mladu osobu tokom nemira u Milanu u nedelju.

- Od onih koji su privedeni u policijske stanice, 32 su uhapšene, uključujući 23 maloletnika i 13 stranih državljana - saopštila je policija u ponedeljak.

Još 28 osoba je prijavljeno pravosudnim organima.

Mateo Salvini Foto: MATTEO CORNER/ANSA

Odjek nemira u Francuskoj

Nemiri su usledili nakon sukoba u subotu u drugim gradovima na severu Italije, uključujući Bolonju, Brešu, Bergamo i Torino, gde je uhapšeno 28 demonstranata.

1/15 Vidi galeriju Italijanska premijerka Đorđa Meloni Foto: screenshot X/Georgiameloniii, EPA Riccardo Antimiani, EPA Filippo Attili Palazzo Chigi P

Ove demonstracije bile su odjek nemira u susednoj Francuskoj, gde su stotine hiljada ljudi, ljuti zbog rastućih troškova života i pada javnih usluga, izašle na ulice u subotu u nekim od najnasilnijih protesta u zemlji u poslednjih nekoliko godina.