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Specijalni izaslanik Bele kuće Stiv Vitkof putuje u Oslo na razgovore sa ukrajinskim predsednikom Volodimirom Zelenskim i evropskim liderima o predlogu za mir u Ukrajini, a nakon toga planira da otputuje u Rusiju, gde bi trebalo da se sastane sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom, prenosi Aksios, pozivajući se na izjavu američkog zvaničnika.

U razgovorima u Oslu očekuje se učešće Zelenskog, norveškog premijera Jonasa Gara Sterea, predstavnika Velike Britanije, Francuske, Nemačke i Poljske, kao i zvaničnika Evropske unije i NATO.

Cilj sastanka je usaglašavanje predloga za okončanje rata u Ukrajini, koji bi potom bio predstavljen Rusiji, naveo je američki zvaničnik.

Prema njegovim rečima, Vitkof planira da tokom posete Rusiji razgovara sa Putinom i predstavi ideje razvijene u bliskoj saradnji s Ukrajinom i evropskim partnerima.

Džared Kušner, zet i savetnik američkog predsednika Donalda Trampa, neće lično prisustvovati sastanku u Oslu zbog gripa, ali će učestvovati putem video-veze.

Planirani razgovori nadovezuju se na prethodne sastanke održane u klubu Šel Bej, u okolini Majamija, gde se Zelenski obavezao da razmotri i unapredi niz predloga usmerenih na postizanje sveobuhvatnog i trajnog mirovnog sporazuma.

1/23 Vidi galeriju Džared Kušner i Stiv Vitkof u Kijevu s ukrajinskim predsednikom Volodimirom Zelenskim Foto: Ukrainian Presidential Press Off

Američki, ukrajinski i evropski predstavnici radili su tokom prethodne nedelje na razvoju tih predloga, a Vitkof i Kušner razgovarali su sa Zelenskim i u nedelju o dosadašnjem napretku i narednim koracima.

Prema rečima američkog zvaničnika, razgovori će se odvijati u okviru dva paralelna procesa - obezbeđivanja suverene, bezbedne i prosperitetne budućnosti Ukrajine, uz pouzdane bezbednosne garancije, evropske integracije i posleratni ekonomski okvir, kao i izrade sveobuhvatnog predloga Rusiji koji bi obuhvatio uslove za okončanje rata i uspostavljanje dugoročne bezbednosne arhitekture između Rusije i Evrope.

1/18 Vidi galeriju Stiv Vitkof i Džared Kušner u Kremlju na sastanku sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom Foto: GAVRIIL GRIGOROV / SPUTNIK / KREMLIN / POOL/SPUTNIK POOL

Američka delegacija trebalo bi da pokrene i pitanje oslobađanja Stivena Habarda, penzionisanog američkog nastavnika koji se nalazi u pritvoru u Rusiji, a za koga Vašington smatra da je nezakonito zadržan.

"Predsednik Tramp naložio je intenzivan proces izrade sveobuhvatnog mirovnog predloga sa Ukrajinom i Evropom, a naredni korak je da se proveri da li taj rad može da posluži kao osnova za ozbiljne pregovore sa Rusijom", rekao je američki zvaničnik.

On je dodao da razgovori još traju i da je preostalo mnogo posla, ističući da je cilj Vašingtona da se okonča rat i stvore uslovi za trajan mir koji bi bio u interesu Ukrajine, Rusije, Evrope i Sjedinjenih Američkih Država.