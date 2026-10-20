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Premijer Albanije Edi Rama izjavio je na sastanku sa direktorima srednjih škola da učenici i studenti ne stoje iza nasilja na protestima, ocenivši aktuelna dešavanja kao "hibridni rat" iza kojeg stoje "strane ruke" koje ne žele Albaniju u Evropskoj uniji.

Prema njegovim rečima, napadi na Ministarstvo prosvete poslužili su samo kao paravan kako bi se stvorio lažan utisak da je reč o obrazovnim zahtevima i kako bi se opravdalo nasilje koje sprovodi manja grupa:

"Ministarstvo prosvete je postalo meta napada kamenjem otkinutim sa trotoara ulice Drač i stavljeno je u centar pažnje sa razlogom da se kamuflira šta je zapravo otrovni izvor ovog protesta", kazao je on.

Rama je istakao da je protest ustavom zagarantovano pravo i da obični građani i studenti koji mirno izražavaju stavove nisu problem:

"U toj grupi koja praktikuje teror, postoje i studenti koji pripadaju novim strujama koje pripadaju ekstremizmu, ali problem nisu i neće biti ni studenti ni građani koji koriste pravo na protest. Vršenje protesta je ustavna sloboda", poručio je Rama.

Premijer se pred direktorima ponovo pojavio sa kamenom u ruci, ilustrujući granicu između mirnog okupljanja i bezakonja: "Ovaj kamen je predmet koji razdvaja dve strane ove priče, ovaj kamen je predmet koji određuje gde se završava pravo na protest, a gde počinje pravo države da reaguje".

1/7 Vidi galeriju Edi Rama Foto: EPA/GEORGE VITSARAS, EPA Georgi Licovski, EPA MARTIN DIVISEK

Rama najavio uvođenje paketa mera

Govoreći o institucionalnom odgovoru, Rama je najavio uvođenje paketa krivičnih i administrativnih mera kojima će biti kažnjeni svi koji uništavaju imovinu. Poručio je da će oni koji nanose štetu onome što je izgrađeno novcem građana biti gonjeni sve dok štetu ne nadoknade, dodajući da ne postoji šansa da se državi nametne bilo kakva alternativna agenda. Osvrnuo se i na odluke pravosuđa povodom privođenja demonstranata:

"Pre svega, sud, iako je po mom mišljenju ostalo da se vidi u ovom trenutku gde bi trebalo da se pojave snage zakona, ali čak su i sudije kompleksirane terorom i pritiskom ove slepe sile, smatrale su hapšenja legalnim".

Premijer je ponovio tezu da je u toku orkestrirani napad na jasno definisanom perimetru, koji vode obučeni pojedinci, a podstiču strani akteri poput požara koji preti da se proširi Evropom. "To je hibridni rat, koji funkcioniše u ovoj meri", rekao je Rama.

Pored toga, oštro je kritikovao i pojedine medije:

"Još gora od agresije kamenja je agresija medija koji su postrojeni na frontu za druge interese, interese vezane za novac, za politiku, za moć u smislu potreba koje su u stanju da budu u dobrom društvenom stanju i da zapale požare i talase koji su posledica njihovog uticaja.".

Komentarišući optužbe da policija krši pravila i sprovodi nasilje nad maloletnicima, Rama je naveo da stvarna statistika povreda govori suprotno i ponovio tvrdnje o profilu izgrednika:

"Imamo skoro 200 povređenih političkih operativaca koji su otišli da prime pomoć u bolnicu, imamo 80 povređenih koji protestuju, manje od polovine njih su studenti, to su maskirani mladi ljudi koji su plaćeni iz predgrađa da napadaju političare i stvaraju duh terora", zaključio je albanski premijer.

Tokom sedme noći protesta povređeno sedam osoba

Tokom sedme uzastopne noći studentskih protesta u Tirani povređeno je sedam osoba, među kojima i jedan policajac. Demonstracije, koje su prvobitno izbile zbog nezadovoljstva stanjem u obrazovanju, visokih troškova studiranja i nedostatka posla za mlade, prerasle su u širi politički bunt sa zahtevom za ostavku premijera Edija Rame.

Od početka nemira 13. oktobra, ukupno je povređeno 310 ljudi - 191 policajac, 88 demonstranata i 31 prolaznik.

1/9 Vidi galeriju Albanija Tirana protesti Foto: Hameraldi Agolli/AP, Boris Grdanoski/AP

Iako prema izveštajima albanskih medija sinoć nije bilo frontalnih sukoba razmera viđenih prethodnih dana, tenzije su bile visoke na više lokacija u prestonici nakon što su se demonstranti podelili u nekoliko grupa.

Policija je upotrebila suzavac i manevarsku municiju kako bi rasterala okupljene ispred Ministarstva unutrašnjih poslova i sedišta vladajuće Socijalističke partije, prema kojima su bacane petarde i pirotehnička sredstva.

Napeto je bilo i na Trgu Skenderbeg, gde su policijska vozila jurila demonstrante ulicama, a zabeleženi su i slučajevi prekomerne upotrebe sile i udaranja gumenim palicama pri privođenju mladih.

1/33 Vidi galeriju Albanija Tirana protesti demonstracije Foto: Hameraldi Agolli/AP

Ispred zgrade Nacionalne opere i baleta grupa građanki uspela je da spreči privođenje jednog maloletnika, dok su svedoci izneli optužbe o fizičkom i psihološkom pritisku policije tokom hapšenja.

U delu grada poznatom kao Tajvan, jednoj osobi koja je izgubila svest prvu pomoć pružili su okupljeni građani i medicinske službe. Zbog ranijih napada, dodatno je obezbeđena i filijala jedne banke oko koje su postavljene metalne barijere i privatno obezbeđenje.

1/13 Vidi galeriju Protest studenata u Albaniji Foto: Hameraldi Agolli/AP

Nezadovoljstvo demonstranata dodatno je podstakla odluka albanske vlade da odobri fond od oko 7,7 miliona evra za novčano nagrađivanje 2.750 policajaca angažovanih na suzbijanju protesta.