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Na ceremoniji u Beloj kući, američki predsednik Donald Tramp je potpisao izvršnu naredbu kojom se podsticaju istraživanja ženskog zdravlja. Najkomentarisaniji trenutak bio je kada je pokušao da poljubi prvu damu SAD Melaniju Tramp, ali je ona okrenula glavu i poljubac se završio na vrhu njene glave.

Zatim ju je nekoliko puta potapšao po ruci, što je izazvalo šale o govoru tela para na društvenim mrežama. Reakcije su se takođe pojavile kada se Tramp našalio na račun Melanijinog potpisa na dokumentu.

Rekao je da ne zna da li njen potpis nešto znači, što je nasmejalo neke od prisutnih.

Melanija je odgovorila da je njegov potpis najvažniji. Trenutak poljupca se delio na društvenim mrežama, a izazvao je brojne reakcije, posebno o njihovoj vezi.

Sama naredba, prema agenciji EFE, osniva odeljenje za žensko zdravlje u okviru Nacionalnog instituta za zdravlje (NIH).

Razmatra se i radna grupa u Beloj kući koja bi ubrzala naučna otkrića i bolji tretman.