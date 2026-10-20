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Ričard Grenel, jedan od najbližih savetnika predsednika SAD Donalda Trampa i nekadašnji njegov izaslanik za tzv. Kosovo, našao se na udaru istrage Bele kuće koju je Tramp lično naredio, zbog zloupotrebe predsednikovog poverenja i trgovine uticajem u vezi sa potencijalnom višemilionskom donacijom Kenedi centru u Vašingtonu, piše Aksios.

Grenel, koji se jedno vreme nalazio na čelu tog uglednog centra za izvođačke delatnosti, optužbe je nazvao lažima i porekao da je ikada poslao tekstualnu poruku koja ga je dovela u problem, a iz koje se vidi da on jednom turskom milijarderu, u zamenu za donaciju, nudi pristup Trampu, VIP događajima i zvaničnicima Trampove administracije.

Tekstualna poruka, poslata Turhanu Mildonu 3. maja 2025. godine, glasi: "Kada novac stigne kompaniji ovde, ja ću srediti donaciju Kenedi centru, a vi ćete moći da ulazite na VIP događaje i da se zbližite sa administracijom, čak i sa predsednikom Sjedinjenih Država".

1/6 Vidi galeriju Ričard Grenel Foto: Printscreen Kosovo online, Zorana Jevtić, screenshot Video Plus

Prema izvorima Aksiosa, istragu sprovodi Kancelarija pravnog savetnika Bele kuće.

Informacije o spornim dešavanjima sa Grenelom Beloj kući je ovog meseca poslala Mildonova supruga, Alina Haba, nekadašnja savetnica i advokatica američkog predsednika. Njeni advokati su pravnom savetniku Bele kuće poslali spornu poruku, najmanje jedan finansijski dokument i drugu korespondenciju, kažu izvori upoznati sa istragom.

Grenel je, kako navodi Aksios, obavljao još jednu funkciju na koju ga je imenovao Tramp: bio je specijalni izaslanik za Venecuelu, gde je Mildon takođe imao ugovore. Tim povodom mu je u istoj poruci navodno napisao: "Moramo da te učinimo 'licem Amerike' tamo dole, u V".

Foto: EPA/Shawn Thew, AP/Alex Brandon

Supruga tajkuna upala u kabinet i optužila Grenela da je prevario njenog muža

Aksios je pisao da je Alina Haba 9. oktobra upala u Ovalni kabinet i optužila Grenela da je prevario njenog muža da uplati donaciju Kenedi centru koja nikada nije realizovana.

U središtu navodnog plana nalazi se finansijska transakcija koja uključuje softver privatne odbrambene kompanije sa sedištem u Hjustonu i Demokratskoj Republici Kongo, tvrde advokati Habe i Mildona.

Mildon kaže da je, prema Grenelovom uputstvu, prebacio 7,6 miliona dolara kompaniji "Teksas Armament end Tehnolodži" i da je novac trebalo da bude podeljen na približno dva dela: jedan za posao u Kongu, a skoro šest miliona dolara za Kenedi centar.

Kako bi potkrepio svoje tvrdnje, Mildon je dostavio poruku iz 2025. godine u kojoj se razmatraju donacija Kenedi centru i "softver" za Kongo. Priložio je i dokaz o uplati.

Haba je obavestila Trampa da je Mildon navodno tek posle 17 meseci saznao da Kenedi centar nikada nije primio novac za koji je verovao da je bio uključen u transfer izvršen po Grenelovom uputstvu.

Haba je nekada bila i tužiteljka savezne države Nju Džerzi.

Aksios piše da je Mildon dobio pristup koji mu je bio obećan u pomenutoj poruci.

Izvori iz Kenedi centra rekli su Aksiosu da je Mildon viđan na VIP događajima.