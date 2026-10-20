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Samit Evropske unije u Briselu obeležen je oštrim sukobima među liderima, a atmosfera tokom debate bila je prilično napeta. Ova rasparava još jednom je pokazala da je pitanje migracija jedna od tema oko kojih se evropske države poslednjih godina najviše razilazile i gde je razdor očigledno sve dublji.

Naime, kako je pisala "Politika", danska premijerka Mete Frederiksen i češki premijer Andrej Babiš koristili su oštre izraze tokom razmatranja nacrta završnog dokumenta samita, direktno povezujući pooštravanje migracione kontrole sa zaštitom zapadne civilizacije. Lideri Italije, Poljske i Danske, uz podršku još 12 država, predložili su da se u završnom dokumentu samita izričito navede negativan uticaj ilegalnih ulazaka na stopu kriminala. Ova inicijativa medjutim izazvala je neslaganja među članicama Unije. Protiv predloga su se izjasnili francuski predsednik Emanuel Makron, premijer Luksemburga Lik Friden i predsednik španske vlade Pedro Sančez.

Gost koji je govorio o ovoj temi za jutarnji program "Redakcija" na Kurir televiziji bio je Milutin Ilić, predsednik NVO "Geopolitikon".

- Pa, hajde da krenemo od glavnog zaključka i procene onoga što se zapravo događa sa evropskim kontinentom i Evropskom unijom, imajući u vidu da nisu sve države na evropskom kontinentu članice EU. Dolazi do političke fragmentacije jer sadašnje političke elite i politički establišmenti, prema mojoj proceni, žive u mehuru nerealnih strateških i ideoloških procena, umesto da se oslanjaju na profesionalne strateške analize. To traje već nekoliko godina, a posebno je došlo do izražaja tokom krize izazvane pandemijom, kao i tokom rata između Rusije i Ukrajine. Sve to dovelo je do toga da tradicionalne stranke izgube dodir sa realnom politikom i stvarnim događajima. Ako pogledamo događaje od četvrtka i petka prošle nedelje, videćemo da stranke koje su zastupale tradicionalne političke pravce sada prelaze na potpuno drugačije politike - rekao je Ilić.

Foto: Kurir Televizija

Evropske stranke menjaju politički kurs

Analizirao je promene na evropskoj političkoj sceni i poteze vodećih evropskih političara u aktuelnim okolnostima.

- Stranke sa levog političkog spektra, koje su bile otvorene za migracije i aktivno ih podržavale kako bi opstale na vlasti i koliko-toliko se suočile sa problemima koji su ih zahvatili, počele su da preuzimaju programe desničara i patriota koje su prethodnih sedam ili osam godina anatemisale. Sada dolaze u situaciju da pokušavaju da primene upravo ono što su pre šest, sedam ili osam godina osuđivale. U tom kontekstu imamo zanimljivu situaciju i nekoliko važnih političkih aktera: španskog premijera Pedra Sančeza, levičara i socijalistu, češkog premijera Andreja Babiša, konzervativca i predstavnika patriotske političke opcije u Evropskom parlamentu, kao i dansku premijerku Mete Frederiksen, koja dolazi iz redova socijaldemokrata - kaže on.

Ilić je objasnio zbog čega, prema njegovoj proceni, danska premijerka menja pristup migracijama uprkos svojoj socijaldemokratskoj orijentaciji.

- Upravo je Frederiksen primer političarke koja preuzima politike desnice. Ona je to, za sada, uspešno uradila i potisnula dansku desnicu svojim zahtevima. Iako je socijaldemokratkinja, pokušava da primeni program danske i evropske desnice iz pragmatičnih razloga, kako bi očuvala danski poredak. Prema njenoj proceni, taj poredak ugrožavaju migracije, posebno zbog toga što se deo migranata ne integriše u danski socijalni sistem, koji počiva na izraženim humanitarnim načelima. Ona je, kako smatram, shvatila da se migranti, bilo legalni ili nelegalni, nadmeću sa socijalno ugroženim danskim građanima za stanove, donacije i druge oblike pomoći. Istovremeno, tvrdi se da deo njih ne želi da radi i da se integriše, već pokušava da stvara geta. Zbog toga je Frederiksen, iako pripada levici, postala oštar protivnik takve migracione politike - nastavio je Ilić.

Foto: Emil Nicolai Helms/Ritzau Scanpix Foto

- Sa druge strane, imamo Sančeza, socijalistu koji se, sudeći prema razvoju događaja, udaljio od ovih političkih tokova i suprotstavio se novim tendencijama suverenizma, kako u Evropi tako i u SAD. Svojom levičarskom politikom i odlukama vezanim za migracije, prema mom tumačenju, omogućio je ulazak migranata u šengenski prostor. Upravo zbog toga ga je češki premijer Babiš u petak direktno optužio, što je i suština ovog sukoba. Babiš je ukazao na mogućnost da jedna država, jasno aludirajući na Španiju, pozove stotine hiljada migranata, dodeli im državljanstvo i na taj način ih pretvori u biračko telo koje bi Sančezu omogućilo da ostane na vlasti. Takva izjava izazvala je oštar odgovor i dovela do situacije koja je, kako ste i sami primetili, bila na ivici incidenta - za Kurir televiziju, objasnio je Ilić.

02:17 "POLITIČKE ELITE ŽIVE U MEHURU NEREALNIH PROCENA" Ilić o preokretu u Evropi i sve dubljim podelama među liderima EU Izvor: Kurir televizija

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