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Muškarac koji je automobilom napao nezavisnu poslanicu Helen Hejns automobilom navodno je napravio polukružno okretanje, a zatim dva puta udario u nju. Napad se dogodio u blizini njene kancelarije u Vangarati, a vlasti ga tretiraju kao namerni. Poslanici je amputirana noga zbog težine povreda.

Hejns, poslanica za Indi, sinoć je helikopterom prebačena iz Vangarate u severnoj Viktoriji u bolnicu Alfred u Melburnu. Lekari pokušavaju da joj spasu drugu nogu operacijom. Šezdesetpetogodišnja poslanica je i dalje u kritičnom stanju.

Identifikovan napadač

Policija je na licu mesta uhapsila 43-godišnjeg vozača Tojote Lend Kruzer iz Taravingija. Potvrđeno je da je to Brendan Nudžent. Vršilac dužnosti nadzornika Ešli Mejson najavila je da će osumnjičeni biti ispitan kasnije danas.

Premijer Entoni Albanez potvrdio je da je napad bio namerni. "Helen Hejns otelotvoruje najbolje iz naše politike", rekao je premijer. "Ona je ljubazna i saosećajna osoba sa integritetom, potpuno posvećena ljudima koje predstavlja u ovom prelepom delu Viktorije".

Ministar unutrašnjih poslova Toni Berk dao je iskaze svedoka o napadu. "Svedoci kažu da je vozač napravio polukružno okretanje da bi ušao na parking i udario Helen svojim vozilom. Zatim se pomerio u rikverc i ponovo je udario", rekao je Berk za ABC radio. "Prolaznik je dotrčao, izvukao vozača iz auta i držao ga dok nije stigla policija".

Reakcije na hrabrost prolaznika i bezbednost zvaničnika

Prolaznik koji je intervenisao bio je Riki Džefris, vlasnik berbernice pored kancelarije poslanika Hejnsa. Čuo je sudar i potrčao da pomogne. "Nisam imao drugog izbora nego da ga izvučem iz auta. To je bila ispravna stvar i najbezbednija stvar za sve", rekao je novinarima. Džefris je dodao da je vozač imao nož. "Nije ga koristio. Samo ga je izvadio iz džepa i bacio u stranu", objasnio je.

Ministar Berk je pohvalio Džefrisovu reakciju. "Mislim da je cela Australija zahvalna kada imate heroja poput njega, nekoga ko trči na mesto opasnosti", rekao je. Takođe je najavio da će bezbednosne agencije i policija sprovesti temeljnu istragu o tome da li su mogle biti preduzete dodatne mere kako bi se sprečio napad i zaštitili drugi zvaničnici.

Berk je juče prijavio 1067 prijava pretnji ili uznemiravanja visokih zvaničnika u poslednjoj fiskalnoj godini, što je povećanje u odnosu na 951 prijavu prethodne godine. „Znali smo da moramo da pojačamo zaštitu ljudi na javnim funkcijama i već smo preduzeli korake“, rekao je.

"Iako ne možemo da otkrijemo tačne brojke i detalje, budžet za bezbednost se značajno povećao. Ton političke debate direktno utiče na to šta su ljudi spremni da kažu i, posledično, šta su spremni da urade". Premijeru Albanezu pridružili su se i drugi političari iz cele zemlje u pozivu na smirenost u javnim prostorima. Gradonačelnica Vangarate Irena Grant zahvalila se Džefrisu na intervenciji.