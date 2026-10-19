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Kristijan Amanpurobjavila je 19. oktobra 2026. da napušta CNN nakon 43 godine rada na toj televizijskoj mreži. Jedna od najpoznatijih svetskih novinarki i glavna međunarodna voditeljka CNN-a trebalo bi da ode u junu 2027. godine.

- Posle mnogo meseci razmišljanja i nekoliko neprospavanih noći, odlučila sam da se rastanem od CNN-a, svog partnera tokom 43 fantastične godine - navela je Amanpur u saopštenju.

Početkom 2027. njen program "Amanpur" na CNN Internationalu biće emitovan jednom nedeljno, a poslednja epizoda očekuje se krajem maja. Televiziju će napustiti narednog meseca. Njena emisija "Amanpour & Company" na američkoj javnoj televiziji PBS završava se krajem 2026. godine. Amanpur je tokom karijere izveštavala iz brojnih ratnih i kriznih područja.

Kristijan Amanpur Foto: David Cruz Sanz / Zuma Press / Profimedia

Novinarka se u saopštenju zahvalila kolegama i ekipama sa kojima je radila, ističući da su "zajedno nastojali da dođu do činjenica i prenesu istinu o događajima širom sveta".

- Uvek govorite istinu, ne budite neutralni - poručila je, ponavljajući svoj dugogodišnji stav o ulozi novinarstva.

Izvršni direktor CNN-a, Mark Tompson rekao je da su o njenom odlasku razgovarali mesecima i opisao je kao jednu od najcenjenijih i najomiljenijih novinarki na svetu.

Kristijan Amanpur Foto: Ian West, PA Images / Alamy / Profimedia

Amanpur planira da se posveti novim projektima, a nastaviće i podkast "The Ex Files", koji vodi sa bivšim suprugom Džejmijem Rubinom, nekadašnjim američkim diplomatom.

Njen odlazak dolazi u trenutku velikih promena u vlasničkoj strukturi CNN-a, nakon preuzimanja matične kompanije Warner Bros. Discovery od strane Paramount Skydancea. Ipak, Amanpur nije navela da je promena vlasništva razlog njene odluke.