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Ruski poručnik Lev Stupnikov (26) više od šest meseci tajno je sarađivao sa ukrajinskom vojskom, kojoj je dostavljao informacije o položajima i planovima sopstvenih saboraca. Zahvaljujući njegovim informacijama, ukrajinske snage izvele su niz napada u kojima je, prema pisanju američkog Volstrit džornala, poginulo više od 300 ruskih vojnika. Među njima je bio i komandant brigade u kojoj je Stupnikov služio.

Njegovu priču, od školovanja na ruskoj vojnoj akademiji do špijuniranja za Ukrajinu i bekstva preko linije fronta, rekonstruisao je Volstrit džornal, a prenosi ruski nezavisni portal Meduza.

Stupnikov je rođen u Kazahstanu, a kao tinejdžer preselio se u Rusiju, gde je završio vojnu akademiju u Sankt Peterburgu. Godine 2021. oženio se devojkom Lizom i razmišljao o napuštanju vojske, ali je ruska invazija na Ukrajinu promenila njegove planove. U leto 2023. dobio je čin poručnika, a u novembru je poslat na ukrajinsko ratište.

Foto: Printskrin društvene mreže

Majka pokušala da mu organizuje bekstvo

Njegova majka Tatjana Jancen protivila se ratu i pokušavala da izvuče sina iz vojske. Nagovarala ga je da tokom presedanja u Moskvi pobegne u Kazahstan i sakrije se kod rodbine, ali je Stupnikov to odbio, smatrajući plan previše opasnim.

U februaru 2024. kontaktirala je ukrajinskog blogera Dmitra Karpenka, koji je na Jutjubu objavljivao razgovore sa ruskim ratnim zarobljenicima i prebezima. Kada je Stupnikov saznao za njihovu komunikaciju, sam se javio Karpenku preko Vocapa i ponudio saradnju sa ukrajinskom vojskom. Pritom je odbio novčanu naknadu.

Dogovorili su jednostavnu šifru za bezbednu komunikaciju. Svaka poruka morala je da počne pozdravom i brojem koji se dobijao dodavanjem pet na trenutni datum. Na primer, poruka poslata 20. februara morala je da počne rečima "Zdravo 25". Ako šifra nije bila tačna, Karpenko bi znao da je njegov izvor kompromitovan.

Foto: Printskrin X

Prvi napad odneo živote 68 njegovih saboraca

Već prva operacija u kojoj je Stupnikov učestvovao završila se velikim ruskim gubicima. Ukrajincima je dostavio koordinate vojnog poligona kod Volnovahe, gde su bili okupljeni ruski vojnici. U napadu raketnim sistemom HIMARS poginulo je 68 vojnika, a još 60 ih je ranjeno.

1/13 Vidi galeriju Rat u Ukrajini Foto: Ministarstvo Odbrane Ruske Federacije

Među poginulima bio je i pukovnik Gusein Musajev, komandant Stupnikovljeve brigade. Sam Stupnikov preživeo je tako što se neposredno pre napada pretvarao da hitno mora da ode u toalet i udaljio se od ostalih.

Narednih meseci nastavio je da Ukrajincima dostavlja radio-frekvencije, položaje jedinica i borbene planove. Gubici u njegovoj brigadi neprestano su rasli, a na kraju je ostao jedini od oficira sa kojima je započeo službu u svom bataljonu. Ostali su poginuli, bili ranjeni ili premešteni.

Noću je sanjao eksplozije koje je pomogao da se dogode

Stupnikov se teško nosio sa posledicama svojih postupaka. Noću je sanjao eksplozije u kojima su ginuli njegovi saborci, a osećaj krivice pokušavao je da ublaži uveravanjem samog sebe da su poginuli bili loši ljudi. Istovremeno je neprestano strahovao da će biti otkriven.

"Bila je to stalna, beskrajna napetost. Pravi špijuni prolaze obuku za špijunažu. Ja nisam prošao nikakvu takvu obuku", ispričao je kasnije.

U julu 2024. prešao je liniju fronta pod nadzorom ukrajinskog drona. Kada je stigao do ukrajinskih izviđača, izgovorio je dogovorenu lozinku: "Trgovina kikirikijem". Vojnici su mu vezali oči i odveli ga na svoje položaje.

Nedugo zatim pridružio se Ruskom dobrovoljačkom korpusu, jedinici ruskih državljana koja se bori na ukrajinskoj strani. Uz ukrajinsku pomoć iz Rusije je izvukao majku i mlađu sestru, ali je njegova supruga Liza odbila da ode.

Supruga odbila da pođe za njim

Nakon što je Stupnikov u septembru 2025. javno ispričao svoju priču, njegova supruga govorila je za ruski državni medij RT.

"Tražio je da se sa njim preselim u inostranstvo. Nije mi rekao da je reč o Ukrajini. Samo mi je rekao da mu se pridružim. Odmah sam mu jasno stavila do znanja da nikuda ne idem", rekla je.

Prema njenim rečima, suprug ju je optuživao za izdaju i govorio da je loša supruga jer ne želi da pođe za njim.

"Tada sam mu rekla da možda jesam loša supruga, ali da nikada, baš nikada, neću napustiti svoje roditelje ni svoju zemlju", poručila je Liza.

Nakon njegovog javnog istupa, čečenske specijalne snage objavile su da tragaju za njim.

Majka poginulog vojnika: "Moj sin je mislio da je Lev dobra osoba"

RT je razgovarao i sa Tatjanom Gurjevom, čiji je sin Pavel poginuo u napadu kod Volnovahe. Otkrila je da su Pavel i Stupnikov bili prijatelji.

"Moj sin mi je više puta pričao o njemu. Mislio je da je Lev ljubazna osoba dobrog srca. Dobro se uklopio u jedinicu", ispričala je.

Dodala je da se njenom sinu toliko dopadalo ime Lev da ga je koristio na društvenim mrežama i planirao da tako nazove sopstvenog sina.

"Sada kada znam ko je navodio projektile na taj poligon, jednostavno sam u šoku", rekla je Gurjeva.