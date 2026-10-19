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Dok Parizpotresaju neki od najgorih nereda poslednjih godina, snimak para koji potpuno opušteno uživa u piću u bašti kafića obišao je svet. Gotovo jednaku pažnju privukao je i snimak žene koja nesmetano trči ulicama francuske prestonice zahvaćenim haosom.

Muškarac i žena, čiji je identitet u međuvremenu potvrđen, ali nije javno otkriven, snimljeni su kako razgovaraju i puše za stolom kafića, dok je svega nekoliko metara iza njih, u blizini čuvenog Trijumfalnog luka, besneo požar.

Delovali su potpuno opušteni i neuznemireni prizorima nasilja koje je izbilo tokom protesta. Dakle, snimak nije napravljen pomoću veštačke inteligencije, iako su mnogi u to sumnjali.

Jednako bizaran prizor zabeležen je u subotu, 17. oktobra, kada je trkačica snimljena kako prolazi ulicom ispunjenom dimom. Žena u sportskoj odeći spretno je izbegavala zapaljene električne bicikle i demonstrante, nastavljajući svoju uobičajenu rutinu trčanja.

1/16 Vidi galeriju Nasilni protesti u Francuskoj Foto: Pinto/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia, Marchina/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Podsetimo, francuske vlasti uvele su policijski čas u pojedinim delovima Pariza, dok su u Lionu najavljena noćna ograničenja okupljanja i demonstracija, nakon nasilnih nereda koji su tokom vikenda potresli više francuskih gradova.

Policija je zabranila kretanje u određenim delovima prestonice tokom noći između ponedeljka i utorka, a uvedene su i dodatne mere zabrane okupljanja i nošenja opasnih predmeta.

1/9 Vidi galeriju Protesti u Francuskoj Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia, Printskrin, Pinto/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Prema saopštenju pariske policijske prefekture, zabrana kretanja važi od ponedeljka, 19. oktobra, u 23.00 časa do utorka, 20. oktobra, u 6.00 časova ujutru.

Pariska policija uvela je i posebnu zabranu okupljanja, koja stupa na snagu u ponedeljak u 20.00 časova i traje do utorka u 6.00 časova.